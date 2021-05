CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17.20 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete cronaca, classifica generale, tutte le classifiche, dichiarazioni, analisi, video, approfondimenti, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro. Un saluto sportivo.

17.18 Domani la cronometro di Milano di 30 km. Caruso è più forte di Bernal nelle prove contro il tempo, ma 2 minuti da recuperare sono troppi. Potrebbe guadagnare 30-40 secondi, ma non 120. Ma va bene lo stesso. Domani puntiamo su Ganna per il successo parziale.

17.15 La classifica generale prima dell’ultima tappa:

1 1 – BERNAL Egan INEOS Grenadiers 20 85:41:47

2 2 – CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:59

3 3 – YATES Simon Team BikeExchange 3:23

4 4 – VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 7:07

5 6 ▲1 BARDET Romain Team DSM 7:48

6 7 ▲1 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 7:56

7 5 ▼2 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 8:22

8 8 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 8:50

9 9 – FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 12:39

10 10 – MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 16:48

11 11 – BENNETT George Team Jumbo-Visma 24:55

12 12 – BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 31:04

13 13 – BILBAO Pello Bahrain – Victorious 36:11

14 16 ▲2 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 44:09

15 14 ▼1 VALTER Attila Groupama – FDJ 44:51

16 15 ▼1 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 47:24

17.12 “Ho pensato ai mesi di fatica che ci sono voluti per arrivare a questo punto, al lavoro dei miei compagni. Oggi ho realizzato un altro sogno, sono l’uomo più felice del mondo. Oggi abbiamo corso in maniera esemplare. Se abbiamo fatto questo in 5, cosa avremmo potuto fare con tutta la squadra al completo? Il 70% della mia vittoria oggi è merito di Bilbao. Io mi reputo un ottimo professionista, non sono mai stato definito un campione perché non ho mai vinto. Oggi ho avuto la mia giornata da campione“, le parole di Damiano Caruso alla RAI.

17.11 Da segnalare il grandissimo 9° posto di Lorenzo Fortunato. Abbiamo bisogno di giovani come lui per le corse a tappe. E che seguano l’esempio di Damiano Caruso.

17.09 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 100 80 4:27:53

2 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 40 50 0:24

3 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 20 35 0:35

4 BARDET Romain Team DSM 12 25 ,,

5 ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step 4 18 0:41

6 YATES Simon Team BikeExchange 15 0:51

7 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 12 1:13

8 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 10 1:29

9 FORTUNATO Lorenzo EOLO-Kometa 8 2:07

10 PEDRERO Antonio Movistar Team 6 2:23

11 HIRT Jan Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 5 ,,

12 FOSS Tobias Team Jumbo-Visma 4 2:37

13 BOUWMAN Koen Team Jumbo-Visma 3 ,,

17.05 Ci inchiniamo davanti a Damiano Caruso. Ha attaccato sulla discesa del San Bernardino, insieme al fido Bilbao, a Bardet e Storer ha rischiato di ribaltare il Giro d’Italia. Poi ha vinto in solitaria sull’Alpe Motta con un’azione da campione vero! E’ stato un gregario per tutta la vita, ma questa giornata gli ha cambiato per sempre la carriera. Tra un decennio ed oltre ci ricorderemo con affetto di quel giorno che Damiano Caruso vinse sull’Alpe di Motta e cercò di dare scacco matto a Bernal. Questo è il ciclismo vero. Immenso Caruso, eroico!

17.03 Vlasov a 1’12”.

17.03 A 35″ Martinez e Bardet, a 40″ Almeida, a 51″ Yates.

17.03 Bernal chiude 2° a 23″. Il Giro è suo, ma Caruso gliel’ha fatto sudare.

17.02 DAMIANO CARUSO VINCE IN SOLITARIA SULL’ALPE DI MOTTA! IMPRESA LEGGENDARIA, STRAORDINARIO, IMMENSO, EPOCALE!

17.01 400 metri. Già sorride Damiano!

17.01 500 metri all’arrivo!

17.01 EROICO CARUSO! Un esempio per i giovani! Prendete esempio da questo ragazzo dal cuore grande!

17.00 Martinez si stacca, ora Bernal è secondo in solitaria.

17.00 21″ per Caruso a 800 metri dall’arrivo. Sembra non finire mai!

16.59 Martinez e Bernal hanno staccato tutti e vanno a riprendere Bardet.

16.59 ULTIMO CHILOMETRO, VAI CARUSO, SIAMO CON TE!

16.59 Caruso avanza tra due ali di folla, i tifosi sono in delirio! E’ una scena bellissima, emozionante!

16.58 1500 metri all’arrivo, Caruso si alza sui pedali, sta guadagnandoooooooo!!! 22″, vai Damiano! Te la meriti!

16.57 INDEMONIATOOOOOO!!! Si dimena con le spalle Caruso, sta dando TUTTO! Sta mettendo il cuore! E’ commovente, grandissimo! 20″ di vantaggio!

16.57 SIMON YATES SI STACCA!

16.56 CARUSO SI ALZA SUI PEDALI E STACCA BARDET! IMMENSO, FINO ALLA FINE E COMUNQUE VADA! QUESTO E’ IL CICLISMO, QUESTO E’ GRANDE CICLISMO!

16.56 2 km all’arrivo e 19″ da difendere per Caruso e Bardet.

16.55 Caruso transita al traguardo volante di Madesimo davanti a Bardet. Guadagna 3″ di abbuono. 1″ di abbuono a Bernal, terzo. Alla Ineos non lasciano davvero nulla…

16.54 Gli ultimi 3 km sono i più duri, è difficilissimo per Caruso. Solo 20″ sul gruppetto Bernal, sempre tirato dall’inesorabile Martinez.

16.53 Solo 25″ di vantaggio per Caruso, deve resistere! Martinez sta facendo male adesso.

16.52 Adesso fa male Martinez. Progressione micidiale del colombiano, restano alla sua ruota solo Bernal e Yates. Si staccano Almeida, Vlasov e Carthy.

16.50 CARUSOOOOOOOO!!! Progressione memorabile, mantiene 34″ sul gruppetto maglia rosa a 4 km dall’arrivo! Deve cercare di staccare Bardet prima dell’arrivo: il francese è più veloce in caso di arrivo allo sprint.

16.50 Uniamoci con Damiano Caruso. Il ciclismo italiano sembrava morto alla vigilia del Giro, sembravamo non avere nessuna speranza. Invece siamo qui a sognare grazie a questo ragazzo di 33 anni che da scudiero si è riscoperto principe. Immenso, leggendario!

16.49 5 KM ALL’ARRIVO E 35″ di vantaggio per Damiano Caruso! Bardet sta faticando, ma non molla la ruota dell’italiano!

16.48 Almeida stringe i denti e rientra, ma oggi il portoghese non è brillante. Anche Carthy e Vlasov nel gruppetto maglia rosa, oltre ovviamente a Yates.

16.47 DAMIANO CARUSO SI ALZA SUI PEDALI E RILANCIA L’ANDATURA! Un cuore immenso, è l’orgoglio del ciclismo italiano! Sta tenendo alta la Bandiera con orgoglio e dignità senza confini!

16.47 Almeida perde contatto dal gruppetto maglia rosa.

16.46 Bernal guadagna grazie al passo scandito da Martinez. 32″ di ritardo da Caruso e Bardet. Ora il francese dà un cambio al siciliano.

16.45 Forse non riuscirà a vincere il Giro, ma di sicuro non ci dimenticheremo mai quello che sta facendo oggi Damiano Caruso. Speriamo almeno che il siciliano vinca la tappa, se lo meriterebbe.

16.44 Adesso è il momento più alto della carriera di Damiano Caruso. Deve spingere fino all’ultima goccia di energia che ha nelle gambe!

16.44 Si stacca Bilbao e Caruso gli dà una pacca sulla spalla!

16.43 Caruso non sta dando cambi ad un sontuoso Pello Bilbao. 37″ di vantaggio a 6,6 km dall’arrivo. Bernal però si sta difendendo bene.

16.42 Davanti perde contatto Storer. Restano in tre: Bilbao, Caruso e Bardet.

16.41 Si stacca come da copione Castroviejo. Ora Martinez in testa al gruppetto maglia rosa. Yates a ruota di Bernal.

16.41 INIZIA LA SALITA FINALE! 40″ di vantaggio, ora Damiano Caruso deve mettersi davanti a tirare in prima persona! E’ il momento di dare tutto quello che si ha!

16.40 Ora è presumibile che si stacchi Castroviejo, ma a Bernal rimarrà comunque Martinez. Troppo forte la Ineos.

16.38 Sempre 40″ di vantaggio per Caruso.

16.37 Ricordiamo che l’Alpe Motta misura 7,3 km ed ha una pendenza media del 7,6%. In realtà è quasi sempre all’8,7%, ma un chilometro centrale in falsopiano ‘abbassa’ la pendenza media complessiva.

16.36 10 km all’arrivo!

16.36 Castroviejo è costretto a rallentare per non far staccare Martinez.

16.35 Caruso sin qui non ha mai tirato. A questo punto deve dare tutto sulla salita finale, a costo di scoppiare! Ci deve provare, ormai il podio è in cassaforte!

16.34 42″ di vantaggio per Caruso. 6 km all’inizio della salita finale. E’ un finale di Giro d’Italia appassionante!

16.33 Rientra Joao Almeida sul gruppo maglia rosa: aveva perso qualche metro in discesa.

16.32 Storer dà finalmente un cambio a Bilbao. 14 km all’arrivo e 39″ il gap in favore dei coraggiosi attaccanti.

16.31 Di sicuro, per come si è messa, Caruso ha messo un’ipoteca almeno al 2° posto.

16.30 Sempre 38″ di vantaggio per Caruso, Bilbao, Storer e Bardet a 16 km dall’arrivo. Ancora 9 km di discesa, poi l’Alpe Motta.

16.29 L’ultima salita è breve e con pendenze non impossibili. Difficile, per non dire improbabile che Bernal abbia un crollo verticale. Ma Damiano Caruso deve crederci sino in fondo!

16.28 Caruso si è reso artefice di un attacco come non si vedeva da anni. Epocale, comunque vada a finire. Poteva accontentarsi del secondo posto, invece sta provando addirittura a ribaltare tutto. E’ sempre stato un gregario, ma ha la tempra del campione.

16.27 Chissà se Bernal avrebbe vinto il Giro senza una Ineos così forte. Davvero i gregari stanno scortando il capitano verso la vittoria.

16.26 20 km all’arrivo e 38″ di vantaggio per il gruppetto di testa. Ora Caruso, virtualmente, sarebbe a 1’49” da Bernal in classifica generale. Non basta ancora, servirebbe guadagnare almeno un altro minuto. E’ durissima, ma bisogna crederci!

16.25 Ha smesso di piovere e spunta il sole. Occhio all’asfalto comunque viscido.

16.24 Castroviejo ha rallentato per attendere Martinez, che rientra. Davanti tornano ad avere 40″ di vantaggio.

16.23 MARTINEZ SI E’ STACCATO IN DISCESA! Ma sta rientrando.

16.22 Torna a salire il vantaggio di Caruso, 34″ su Bernal.

16.21 Bernal, scortato da Castroviejo, si riporta su Vlasov.

16.20 L’ultima salita, l’Alpe Motta, misura 7,3 km al 7,6% di pendenza media. A parte un chilometro centrale in falsopiano, le pendenze sono sempre superiori all’8,5%.

16.19 Purtroppo stanno perdendo terreno in discesa Caruso, Storer, Bilbao e Bardet. 31″ sul gruppo maglia rosa, dove Vlasov ha attaccato al contrattacco.

16.18 Per ora è Bilbao che imposta le curve, Bardet non prende l’iniziativa.

16.17 Piove a dirotto, è una discesa da vivere con il cuore in gola!

16.16 40″ di ritardo per il gruppo maglia rosa al GPM.

16.16 Ora la chiave decisiva per Caruso sarà rimanere con Bardet in discesa. Il francese è uno dei migliori discesisti in circolazione.

16.15 Siamo al GPM del Passo dello Spluga. Storer transita davanti a Bardet, Bilbao e Caruso.

16.15 Tornano a guadagnare davanti! 45″! Vai Damiano, sei il paladino dell’Italia! Lo scudiero elevato con orgoglio a cavaliere!

16.14 Saranno 20 i km da affrontare in discesa. Con il freddo, la pioggia e l’asfalto viscido sono davvero tanti.

16.13 30 km all’arrivo. Caruso ha anche assunto un gel energetico.

16.12 Caruso, con esperienza, si toglie lo smanicato e indossa la mantellina. 1 km al GPM.

16.12 Scende a 40″ il vantaggio degli attaccanti. Però Bilbao fa bene a gestirsi, sarà ancora importante nel prosieguo della tappa.

16.11 C’è la neve a bordo strada, siamo oltre i 2000 metri. Si stacca l’austriaco Großschartner, davanti restano in quattro.

16.10 Bernal per ora non sembra preoccupato. Si sta gestendo senza farsi prendere dalla frenesia.

16.10 Adesso Storer dà un cambio a Bilbao, ma il ritmo rallenta immediatamente. 44″ il ritardo del gruppetto maglia rosa.

16.10 2 km al GPM e 31 all’arrivo.

16.10 Attenzione perché in discesa può accadere di tutto…

16.09 Forse Damiano Caruso dovrebbe iniziare a dare dei cambi al compagno di squadra Bilbao. A questo punto bisogna provarci.

16.08 Bilbao si sta sobbarcando tutto il lavoro da solo. Storer non gli dà un cambio, così come Bardet e Großschartner.

16.07 La Ineos reagisce con Castroviejo: lo spagnolo imprime una accelerazione importante. Il vantaggio scende subito a 45″.

16.06 Si stacca anche Narvaez! A Bernal restano solo Castroviejo e Martinez!

16.05 E intanto piove sempre di più, attenzione alla discesa…

16.05 Si stacca Davide Formolo. Almeida sta mangiando una barretta energetica.

16.03 50 SECONDI! Si parlano Storer e Bilbao. Bardet sembra fare fatica a tenere il passo!

16.02 IMPRESSIONANTE BILBAO! Il passo dello spagnolo è incisivo, più di quello di Narvaez che tira il gruppo maglia rosa! Caruso ha guadagnato 47 secondi!

16.02 E’ chiaro che Bilbao e Storer dovranno dare tutto e tirare per i propri capitani!

16.01 Si stacca Vervaeke. Davanti restano in 5: due uomini della Bahrain-Victoriuos (Caruso e Bilbao), due della DSM (Bardet e Storer) e Großschartner (Bora).

16.00 Non abbiamo parole per descrivere quello che sta facendo Damiano Caruso. Ha attaccato in discesa, sta isolando Bernal ed ha un vantaggio di 40″ sulla maglia rosa a 5 km dal GPM del Passo dello Spluga. Dire che ha un cuore grande non basta! E’ davvero immenso, comunque vada.

15.59 Intanto si è staccato Moscon. A Bernal restano Narvaez, Castroviejo e Martinez. Il tentativo di Caruso sta isolando la maglia rosa, mancano ancora 35 km.

15.58 Adesso Pello Bilbao in testa a tirare! Caruso non sta spendendo più di tanto, perché non dà cambi. Almeno per ora.

15.57 Davanti sono rimasti Großschartner, Caruso, Bilbao, Bardet, Vervaeke e Storer. Per loro 37″ sul gruppo maglia rosa!

15.56 Damiano Caruso ha trovato un alleato inatteso in Vervaeke. L’olandese sta mantenendo un’andatura molto sostenuta. E infatti davanti guadagnano: 33″ sul gruppo maglia rosa!

15.55 Si stacca Vincenzo Nibali: domani terminerà un Giro d’Italia da dimenticare in fretta per lo Squalo.

15.54 Intanto continua a piovere e fa freddo. Sale a 28″ il vantaggio degli attaccanti. Pendenza dell’8% in questa fase.

15.53 Gianni Moscon in testa al gruppo a tirare. La Ineos è troppo forte, difficile, se non impossibile isolare Bernal. Ma Damiano Caruso ha il cuore grande. Sta provando anche l’impossibile!

15.53 Ripresi Pellaud e Hamilton.

15.52 23″ di vantaggio per Caruso e Bardet quando inizia il Passo dello Spluga. 8,9 km al 7,3% di pendenza media e massima del 12%.

15.51 Si è staccato Puccio. Restano ancora quattro gregari a Bernal.

15.50 Grandissimo lavoro tra gli attaccanti da parte di Pello Bilbao, gregario di Caruso.

15.50 Ora Yates mette anche un proprio uomo davanti a tirare.

15.49 Sale a 29″ il vantaggio di Caruso sul gruppo maglia rosa!

15.49 Davanti ci sono Louis Vervaeke (Alpecin-Fenix), Simon Pellaud (Androni Giocattoli – Sidermec), Giovanni Visconti (Bardiani-CSF-Faizanè), Felix Großschartner (BORA – hansgrohe) e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa) che sono stati raggiunti da Hamilton, Storer e Bardet (Team DSM), oltre alla coppia Bilbao – Caruso (Bahrain Victorius).

15.48 Anche Giovanni Visconti dà una mano al corregionale Damiano Caruso.

15.47 Aumenta l’intensità della pioggia, Ineos Grenadiers con Moscon e Puccio a tirare per provare a raggiungere il drappello al comando.

15.45 20” di margine per il gruppo Caruso-Bardet sulla Maglia Rosa, la Ineos Grenadiers però gestisce al meglio.

15.44 Bilbao e Caruso arrivano sulla testa della corsa, ora possono sfruttare l’aiuto della DSM.

15.43 Arriva un po’ di pioggia sul gruppo.

15.42 Il drappello di Bardet ha raggiunto i fuggitivi.

15.41 Terminata la discesa, ora Salvatore Puccio a tirare in gruppo, per Bardet 20” di guadagno, solamente una decina per Caruso.

15.39 50 chilometri al traguardo.

Foto: Lapresse