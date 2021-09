CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato di Monza apprestiamoci a vivere un fine-settimana particolare, caratterizzato dalle alte velocità e da un programma diverso dal consueto.

Il riferimento, infatti, è alla presenza della Sprint Qualifying, nuovo format introdotto a Silverstone (Gran Bretagna) creato per dare una parvenza diversa alla tre-giorni iridata. Si comincia quest’oggi, quindi, con le prove libere 1 e poi le qualifiche alla gara sprint che delineerà la griglia di partenza della Sprint Qualifying citata. Non saranno ammessi errori in questo contesto così particolare e ogni minimo dettaglio dovrà essere curato in maniera maniacale.

Si prospetta un confronto molto serrato al vertice tra Mercedes e Red Bull, con Lewis Hamilton che vorrà riscattarsi dal secondo posto del GP d’Olanda alle spalle dell’orange Max Verstappen. Il neerlandese, grazie alla vittoria nei Paesi Bassi, è tornato al comando della classifica generale del Mondiale piloti, vantando un margine minimo di 3 lunghezze su Lewis.

Per quanto concerne la Ferrari, sulla carta sarà un fine-settimana complicato per la Rossa. Le caratteristiche del layout non dovrebbero adattarsi alla SF21, ma sarà anche interessante capire come si articolerà il tutto relativamente allo sfruttamento delle gomme. A Silverstone la scuderia di Maranello seppe stupire e si spera che ci sia una replica a Monza.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del weekend del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La FP1 è prevista alle ore 14.30, mentre le qualifiche della Sprint Qualifying sono in programma alle 18.00. Diretta tv (a pagamento) su SkySport Uno e SkySport F1. Buon divertimento!

