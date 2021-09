Sergio Perez commenta la propria prestazione nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo atto del Mondiale F1 2021. Il messicano scatterà nono nella ‘Sprint race’, la competizione che determinerà domani la griglia di partenza per l’evento di domenica.

Il compagno di Max Verstappen ha rilasciato alla propria formazione: “Abbiamo faticato nelle qualifiche di oggi. Il nostro obiettivo è quello di guadagnare alcune posizioni e risalire attraverso il gruppo. La Sprint race non sarà semplice, si creerà un trenino e tutti avranno il DRS”.

Il nativo di Guadalajara guarda già alla competizione di domenica, consapevole di avere un buon passo gara. Il motore Honda si è mostrato abbastanza performante e Perez ha tutte le carte in regola per rimontare come accaduto in quel di Zandvoort settimana scorsa.

L’ex portacolori della Racing Point dovrà respingere domenica il ritorno di Valtteri Bottas che, lo ricordiamo, scatterà dal fondo della griglia di partenza in seguito al cambio della power unit. La lotta per il campionato costruttori è ancora oltremodo importante per gli austrici che nel tempio della velocità possono recuperare dei punti preziosi sui tedeschi che sono obiettivamente i favoriti.

