Una domenica memorabile per la McLaren. Il team inglese non solo vince il Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, ma piazza addirittura la doppietta con il secondo posto di Lando Norris. Sul tracciato di Monza il team di Woking spezza due tabù che iniziavano a farsi pesantissimi.

Non vinceva una gara dal GP del Brasile 2012, mentre non centrava una doppietta addirittura dal 2010. Una vera e propria eternità dal punto di vista sportivo che oggi ha visto la propria fine. Daniel Ricciardo è salito sul gradino più alto del podio, ma Lando Norris ha di che sorridere, per il quinto podio della sua carriera.

“Un weekend incredibile – esordisce il classe 1999 nel corso delle interviste di rito post-gara – Siamo l’unico team ad avere realizzato una doppietta in questa stagione e oggi è stata una vera ciliegina sulla torta. Da quando sono arrivato in questo team quattro anni fa sapevamo che l’obiettivo era questo: tornare a vincere. Abbiamo centrato un gran risultato e un passo avanti notevole per noi a livello di classifica generale e non solo. Sono veramente felice per me, per Daniel e per tutto il team”.

Ad un certo punto, dopo la Safety Car, Lando Norris ha chiesto al team che Daniel Ricciardo lo lasciasse passare visto il migliore ritmo. Ma, come spiega l’inglese, è stato giusto così. “Ovviamente quando sei in seconda posizione pensi solo a vincere, ma bisogna ragionare a livello di team e quindi non c’è alcun problema. La doppietta è in cassaforte, io avrò le mie chance in futuro”

Foto: Lapresse