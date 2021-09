F1, qualifiche difficili per la Ferrari di Charles Leclerc a Monza: problema tecnico rilevante sulla SF21 del monegasco

E’ stato un primo giorno complicato per la Ferrari e Charles Leclerc a Monza. Il monegasco della Rossa, infatti, non è andato oltre l’ottavo tempo delle qualifiche del venerdì valide per la qualificazione alla Sprint Race, corsa che a sua volta delineerà la griglia di partenza della gara domenicale classica.

Si temeva che il layout brianzolo sarebbe stato poco adatto alle caratteristiche della SF21, conoscendo le note criticità del motore della monoposto di Maranello rispetto alla concorrenza. Attese purtroppo confermate e a ciò si è dovuta aggiungere una criticità tecnica sulla vettura di Leclerc che gli ha impedito di esprimere il suo potenziale al 100%, terminando il time-attack alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz (settimo).

La problematica ha riguardato la gestione elettronica del freno motore, verificatasi sulla vettura di Charles già nel suo primo run in Q1. Una soluzione è stata trovata nel Q3, ma il feeling con la macchina non era dei migliori. Una situazione non semplice per il pilota che ha dovuto metterci una pezza.

Si spera che il tutto sia stato messo definitivamente alle spalle per la gara di domani, vista la necessità della Ferrari di recuperare posizioni rispetto ai rivali, in particolare alle due McLaren di Lando Norris e di Daniel Ricciardo che partiranno dalla quarta e quinta casella.

Foto: LaPresse