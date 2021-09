Ottavo posto per il monegasco Charles Leclerc al termine delle qualifiche per la Sprint Qualifying di domani a Monza, tappa del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre circuito brianzolo l’alfiere della Ferrari si è dovuto accontentare di un piazzamento non ottimale, anche alle spalle del team-mate Carlos Sainz, perché condizionato da un problema tecnico sulla sua SF21. Un time-attack nel quale il finlandese della Mercedes Valtteri Bottas ha ottenuto il miglior crono a precedere il team-mate Lewis Hamilton e il leader del campionato Max Verstappen (Red Bull).

“Non è stato piacevole guidare la macchina, non vado troppo nel dettaglio per spiegare quanto è accaduto. Una criticità che non mi ha aiutato fin dall’inizio ed è stato ancora più difficile per noi visto che la pista non è così favorevole“, ha raccontato Charles ai microfoni di Sky Sport.

“Indubbiamente questa problematica ha inciso sul centrare il target, ovvero la terza fila. Per questo, qualificarci in ottava posizione con questa difficoltà non è neanche troppo male. Domani nella Sprint Qualifying cercherò di non prendermi eccessivi rischi. La McLaren va molto forte su questa pista e quindi è necessario fare punti“, ha aggiunto Leclerc.

Team di Woking che infatti ha piazzato in quarta e quinta posizione il britannico Lando Norris e l’australiano Daniel Ricciardo.

Foto: Joao Filipe – LPS