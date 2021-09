Decisamente una Qualifying Race del Gran Premio d’Italia con pochi sorrisi per Sebastian Vettel. Il tedesco dopotutto ha preso il via della sua mini-race di Monza in undicesima posizione, per chiudere un gradino sotto. Sulla griglia di partenza della gara di domani, il pilota dell’Aston Martin potrà risalire di una posizione grazie alla penalizzazione di Valtteri Bottas, per sognare ancora di entrare nella zona punti.

Anche il suo commento al termine della gara-sprint, non è votato all’ottimismo: “Domani guadagnerò un posto in griglia e cercherò poi di puntare alla top10 – spiega a Speedweek – Oggi la velocità non era così male, sono rimasto sorpreso di poter tenere il passo delle due o tre vetture davanti a me nonostante qualche problema alle gomme. Non mi sono accorto molto della gara attorno a me e non ero per niente contento di come avevo tagliato il traguardo”.

L’ex ferrarista prosegue nella sua analisi: “La partenza con le gomme morbide non è stata male, ma non avevo spazio e ho bloccato le ruote anteriori, così mi sono trovato le gomme ‘spiattellate’. Sapevamo che se fossi andato ai box per cambiarle avrei dovuto partire da dietro nel GP di domani, quindi sono rimasto fuori e ho solo cercato di arrivare al traguardo”.

Foto: Lapresse