F1 oggi, GP Italia 2021: orari FP1 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 10 settembre, prenderà il via il weekend del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul celebre tracciato di Monza godremo di un grande spettacolo e in questo day-1 i piloti dovranno spingere per trovare l’assetto migliore nel più breve tempo possibile.

Sarà in fine-settimana particolare visto che, dopo quanto è accaduto a Silverstone (Gran Bretagna), verrà riproposta il nuovo format della Sprint Qualifying, una gara sprint in programma il sabato il cui risultato finale varrà come griglia di partenza per la corsa domenicale, nonché riserverà punti ai primi tre classificati.

Legati proprio a questo aspetto, l’organizzazione del fine-settimana sarà diverso a partire da oggi visto che assisteremo alle prove libere 1 e poi alle qualifiche per la corsa sprint citata. Pertanto, ci sarà meno tempo del solito e gli errori peseranno ancora di più. Si prospetta un confronto molto serrato al vertice tra Mercedes e Red Bull, con Lewis Hamilton che vorrà riscattarsi dal secondo posto del GP d’Olanda alle spalle dell’orange Max Verstappen.

Il neerlandese, grazie alla vittoria nei Paesi Bassi, è tornato al comando della classifica generale del Mondiale piloti, vantando un margine minimo di 3 lunghezze su Lewis. Pertanto i due dovranno rasentare la perfezione. Per quanto concerne la Ferrari, sulla carta sarà un fine-settimana complicato per la Rossa. Le caratteristiche del layout non dovrebbero adattarsi alla SF21, ma sarà anche interessante capire come si articolerà il tutto relativamente allo sfruttamento delle gomme.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

Ore 14.30-15.30 Prove libere 1

Ore 18.00-19.00 Qualifiche

GP ITALIA F1 2021 – PROGRAMMA IN TV

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la diretta della qualifica sprint del sabato e del Gran Premio della domenica. Inoltre le qualifiche del venerdì saranno proposte in differita il sabato pomeriggio.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201).

STREAMING – Il Gran Premio d’Italia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e Now. Inoltre sarà visibile la differita di qualifiche e gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

IL PROGRAMMA SKY SPORT F1

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

Ore 11.15: F2, Prove libere

Ore 12.25: Porsche Super Cup, Prove libere

Ore 14.30: F1, Prove libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.45: F2, Qualifiche

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18.00: F1, Qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Conferenza stampa dei team principal

Ore 20.45: Paddock Live Show

IL PROGRAMMA TV8

Non ci sarà la copertura della FP1 odierna, mentre le qualifiche alla Sprint Qualifying saranno trasmesse in differita domani su questo canale in chiaro secondo la seguente programmazione:

SABATO 11 SETTEMBRE

Ore 14.15, F1, Qualifiche del venerdì, differita

Ore 16.30, F1, Sprint Qualifying, diretta

Foto: LaPresse