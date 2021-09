VIDEO Carlos Sainz sbatte contro le barriere a Monza: incidente con la Ferrari, botto alla variante Ascari

Carlos Sainz è andato a sbattere violentemente contro le barriere durante le prove libere 2 del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Lo spagnolo ha perso il controllo della sua Ferrari alla variante Ascari, ha sbagliato a impostare la seconda curva e purtroppo si è schiantato con la sua monoposto. Il pilota è uscito illeso dall’abitacolo, ma naturalmente le conseguenze sono pessime per la vettura: i piloti saranno chiamati a un durissimo lavoro per cercare di rimettere in pista l’iberico per la sprint race in programma dalle ore 16.30.

Carlos Sainz è incappato nel secondo errore consecutivo del sabato mattina dopo quanto successo in Olanda. Il figlio d’arte spera che gli uomini del Cavallino Rampante riescano nel miracolo, per poi prendere parte alla gara veloce partendo dalla settima posizione. L’ordine d’arrivo determinerà la griglia di partenza del Gran Premio di domani pomeriggio, che si disputerà sulla canonica distanza dei 300 km. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Carlos Sainz, andato a sbattere con la Ferrari alla variante Ascari a metà della FP2 del GP d’Italia sul circuito di Monza.

VIDEO INCIDENTE CARLOS SAINZ PROVE LIBERE 2 GP MONZA

Foto: Lapresse