F1, GP Italia 2021: gli highlights delle qualifiche. Valtteri Bottas il migliore, Ferrari in difficoltà

Valtteri Bottas è stato autore della migliore prestazione nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e, quindi, domani scatterà davanti a tutti nella Qualifying Race delle ore 16.30. Per il finlandese, però, la brutta notizia arriva dalla penalizzazione che gli verrà inflitta domenica in gara, dato che, avendo utilizzato la quarta Power Unit stagionale, sarà costretto a partire dal fondo della griglia.

Sul tracciato di Monza la Mercedes appare dominante, con una W12 che sembra un vero e proprio mix di velocità sul dritto, efficacia nelle chicane, e ottima percorrenza nelle curve Lesmo 1-2 e Parabolica. Con questi presupposti Valtteri Bottas si issa in cima alla classifica con un sontuoso 1:19.555 con 96 millesimi di vantaggio sul compagno di team Lewis Hamilton. Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull) che fa il massimo a sua disposizione in 1:19.966 a 411 millesimi.

Giornata difficile per la Ferrari. . Settimo crono per Carlos Sainz in 1:20.462 a 907 millesimi, proprio davanti a Charles Leclerc, ottavo a 955 in 1:20.510, dopo aver segnalato anche qualche problema nella gestione del freno motore.

Di seguito gli highlights delle qualifiche:

VIDEO HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE GP ITALIA F1





Foto: LPS