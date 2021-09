LIVE MotoGP, GP Aragon 2021 in DIRETTA: orari prove libere e guida tv. In pista Valentino Rossi e Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Aragon, round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato iberico, i piloti e i team saranno a lavoro per trovare la quadra nel più breve tempo possibile per arrivare pronti all’appuntamento per le qualifiche di domani e soprattutto per la gara domenicale.

Fari puntati su Maverick Vinales. Lo spagnolo, licenziato con effetto immediato dalla Yamaha, torna in sella a un’altra moto, ovvero l’Aprilia. La Casa di Noale, godendo delle concessioni da regolamento, ha potuto concedere a Maverick la possibilità di concludere l’annata con la propria squadra, mettendogli nelle condizioni di conoscere al meglio il team e il mezzo in vista del 2022.

Riprende però anche la rincorsa iridata con Fabio Quartararo nettamente davanti a tutti con la sua Yamaha. Vittorioso in Gran Bretagna, il transalpino può vantare un vantaggio nella classifica generale di 65 punti sul primo degli inseguitori, ovvero lo spagnolo Joan Mir (campione del mondo dell’anno scorso). Una condizione molto vantaggiosa per lui che potrà correre al meglio, consapevole di avere a sua disposizione un margine considerevole, anche sarà necessario fare attenzione pensando al passato non proprio fortunato su questa pista.

Momento particolare per la Ducati. Il migliore della truppa di Borgo Panigale è l’altro francese Johann Zarco, terzo a 69 lunghezze da Quartararo. L’alfiere della Rossa in Pramac, però, non sembra avere delle chance su una moto anche datata, parlando della GP20. Discorso diverso per Francesco “Pecco” Bagnaia, quarto con la GP21 ufficiale, e a 70 punti dal vertice. Il piemontese, per un motivo o per l’altro, appare lontano dal feeling desiderato con la Rossa e la prima vittoria in top-class ancora non c’è. Attenzione poi a Marc Marquez e Valentino Rossi: lo spagnolo in ripresa, ma non ancora al 100%, si presenta al via di un round sul quale in passato ha regalato diverse soddisfazioni; il campione di Tavullia correrà per l’ultima volta in Spagna e cercherà di godersi questo momento al meglio, ricordando che al termine del 2021 attaccherà il casco al chiodo.

