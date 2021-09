Oggi pomeriggio è andato in scena il GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che si è disputato sul circuito di Monza. Il ribattezzato Tempio della Velocità è stato il teatro di una gara estremamente spettacolare e avvincente, in cui è successo davvero di tutto e non sono di certo mancati i colpi di scena.

Riflettori puntati sull’incredibile incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, accaduto a metà gara: l’olandese ha cercato di sorpassare il britannico all’esterno della prima chicane dopo che il sette volte Campione del Mondo rientrava in pista in seguito a una sosta, l’alfiere della Red Bull finisce sui dissuasori e la macchina si impenna, finendo sopra la Mercedes. Entrambe le vetture finiscono nella ghiaia e termina così la gara dei due contendenti al titolo iridato, Verstappen conserva cinque punti di vantaggio sul suo avversario diretto.

Daniel Ricciardo ha vinto il GP d’Italia 2021, confezionando un’autentica impresa al volante della McLaren. L’australiano, scattato dalla seconda piazzola, ha superato Verstappen al via ed è riuscito a trionfare con pieno merito, riportando la scuderia al trionfo in F1 dopo addirittura nove anni dall’ultima volta. L’ex pilota della Red Bull ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris, mentre Valtteri Bottas completa il podio con la sua Mercedes dopo una bella rimonta dalla 19ma piazzola.

Le due Ferrari sono riuscite a disputare una gara onorevole, restando non così lontana dal vertice dopo l’incidente di Hamilton e Verstappen. Charles Leclerc ha concluso in quarta posizione, Carlos Sainz sesto: a separare il monegasco e lo spagnolo è stato Sergio Perez (Red Bull), terzo al traguardo ma penalizzato di 5 secondi per un’irregolarità. In top-10 anche Lance Stroll, Fernando Alonso, George Russell, Esteban Ocon.

Di seguito l’ordine d’arrivo, il risultato e la classifica del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che si è disputato sul circuito di Monza.

ORDINE ARRIVO GP ITALIA F1 2021

1. Daniel Ricciardo (McLaren)

2. Lando Norris (McLaren)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Sergio Perez (Red Bull), penalizzato di cinque secondi

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. George Russell (Williams)

10. Esteban Ocon (Alpine)

11. Nicholas Latifi (Williams)

12. Sebastian Vettel (Aston Martin)

13. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

14. Robert Kubica (Alfa Romeo)

Rit. Mick Shumacher (Haas)

Rit. Lewis Hamilton (Mercedes)

Rit. Max Verstappen (Red Bull)

Rit. Pierre Gasly (AlphaTauri)

Rit. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

RISULTATO E CLASSIFICA GP ITALIA F1 2021

1 Daniel RICCIARDO McLarenLEADER 1

2 Lando NORRIS McLaren+1.747 1

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+4.921 1

4 Charles LECLERC Ferrari+7.309 1

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+8.723 1

6 Carlos SAINZ Ferrari+10.535 1

7 Lance STROLL Aston Martin+15.804 1

8 Fernando ALONSO Alpine+17.201 1

9 George RUSSELL Williams+19.742 1

10 Esteban OCON Alpine+20.868 1

11 Nicholas LATIFI Williams+23.743 1

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+24.621 2

13 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+27.216 2

14 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+29.769 1

15 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+51.088 1

16 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team– 3

17 Lewis HAMILTON Mercedes– 1

18 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing– 1

19 Pierre GASLY AlphaTauri– 1

20 Yuki TSUNODA AlphaTauri– – –

Foto: Lapresse