Ottima qualifica per Antonio Giovinazzi a Monza. Il portacolori dell’Alfa Romeo mostra la sua soddisfazione al termine della prima giornata di attività valida per il Gran Premio d’Italia 2021, quattordicesimo atto del Mondiale F1.

Il pugliese ha rilasciato ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Oggi è stata una qualifica bellissima. Sono stato molto contento del risultato. In Q3 ho faticato e non sono riuscito concretizzare quanto fatto nelle altre sessioni. Domani nella gara sprint speriamo di guadagnare posizioni”.

Il nostro connazionale ha continuato dicendo: “Lavorare sotto pressione non è facile, sono sempre in questa condizione. I rumors di mercato non mi importano. Voglio far bene davanti al mio pubblico su questa pista. Dobbiamo continuare nel miglior modo possibile”.

Antonio Giovinazzi chiude con considerazione sulla prova di domani che, per la seconda volta nella storia, determinerà lo schieramento per la competizione domenica. “Abbiamo fatto due Q3 positive in piste diverse come Zandvoort e Monza. La prima curva è sempre cruciale, tutti saranno aggressivi. L’obiettivo è non perdere posizioni, spero di superare qualcuno”.

Foto: LaPresse