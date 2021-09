Il Tempio della Velocità è stato teatro quest’oggi di uno degli episodi più iconici e memorabili della storia recente della Formula Uno: l’incidente tra Lewis Hamilton e Max Verstappen alla Prima Variante. Il duello stellare per il titolo 2021 tra il britannico e l’olandese è ormai infuocato e l’impressione è che possa durare davvero fino al gran finale di Abu Dhabi.

A conti fatti il weekend di Monza si è concluso con un +2 per “Mad Max”, grazie al secondo posto ottenuto nella Sprint Race, mentre il sette volte campione del mondo resta a bocca asciutta in termini di punti dopo la quinta piazza di ieri ed il ritiro odierno.

Complessivamente si tratta quindi di un fine settimana negativo per Hamilton, che aveva a disposizione la miglior macchina della griglia ma si è complicato la vita a causa di un brutto errore nella partenza della Qualifica Sprint del sabato.

Verstappen esce da Monza in testa al campionato con 5 punti di margine su Hamilton e con la consapevolezza di essersi difeso su un tracciato storicamente sfavorevole per lui e per la Red Bull in era ibrida, ma d’ora in avanti ogni Gran Premio peserà tantissimo perché mai come quest’anno i dettagli faranno la differenza.

Tornando però a questa mattina, prima del GP italiano, Hamilton forse avrebbe messo la firma ad un risultato simile alla luce della griglia di partenza e di quanto avvenuto ieri pomeriggio nella gara sprint. Senza il problema al pit-stop di Max (sosta durata 11″), il campione della Mercedes sarebbe arrivato infatti quasi sicuramente alle spalle del nativo di Hasselt.

Foto: Lapresse