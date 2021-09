F1, Max Verstappen in pole position a Monza. Bottas vince la sprint race, ma partirà ultimo

Se le Mercedes volevano iniziare sin da oggi a minare le certezze di Max Verstappen, si può dire che la loro missione sia andata fallita. Almeno in parte. Certo, leggendo il resoconto della Qualifying Race del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, si legge in cima alla classifica il nome di Valtteri Bottas, ma le buone notizie per la scuderia di Brackley si concludono qui.

Max Verstappen, infatti, ha chiuso alle spalle del finlandese (tra l’altro, dimostrando di avere a disposizione un passo davvero interessante in ottica gara) conquistando 2 punti in classifica generale, allungando ulteriormente sul rivale numero uno, Lewis Hamilton, che non è andato oltre la quinta posizione. A questo punto il divario tra i due grandi combattenti per il titolo passa a 5 lunghezze. Ovviamente non stiamo parlando di gap incolmabili, ma come dicevamo all’inizio, oggi le Frecce Nere volevano la doppietta per ribadire alla Red Bull che il campionato non è affatto concluso.

Non lo è nemmeno ora, sia ben chiaro, ma la gara di domani si apre sotto auspici ben poco simpatici per la Mercedes. In primo luogo, il pole-man di oggi, Valtteri Bottas, dovrà scattare non nelle prima, bensì nell’ultima casella della griglia. La penalizzazione per aver montato la quarta Power Unit della stagione è una vera e propria doccia fredda, specialmente con il senno di poi. Tutti pensavano, infatti, che sarebbe stato Lewis Hamilton a scattare davanti a tutti in gara, ma l’inglese si dovrà accontentare di chiudere la seconda fila.

Davanti a lui, nell’ordine, si troverà Lando Norris, che oggi ha tentato di superare dal primo al diciottesimo giro, Daniel Ricciardo e, soprattutto, Max Verstappen. Colui che doveva essere “accerchiato” e “messo in difficoltà”, addirittura andrà ad aprire il gruppo. Per il sette volte campione del mondo si sta materializzando tutto ciò che non avrebbe mai voluto vedere. Passare, cioè, da un weekend da “attacco totale”, ad una gara in difesa.

Chiudere alle spalle dell’olandese, infatti, sarebbe un passo falso notevole in ottica titolo iridato, specialmente pensando ad un tracciato sul quale la W12, con Valtteri Bottas, ha dimostrato di essere eccellente. Si annuncia un Gran Premio d’Italia veramente vibrante. Dalle ore 15.00 di domani i due grandi rivali si giocheranno moltissimo. Lo scenario di Monza sarà il palcoscenico ideale per l’ennesima battaglia uno contro uno tra questi due fuoriclasse.

