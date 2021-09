F1, orario Qualifica Sprint 11 settembre: programma GP Italia 2021, tv streaming, guida Sky e TV8

Domani, sabato 11 settembre, l’autodromo nazionale di Monza sarà teatro della seconda sessione di prove libere e soprattutto della Qualifica Sprint valevole per il Gran Premio d’Italia 2021, quattordicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula 1.

Il circuito lombardo ospiterà dunque la seconda Sprint Qualifying della storia per il circus, dopo quella andata in scena a Silverstone lo scorso 17 luglio. Si tratta di una mini-gara da 18 giri (durerà 25-30 minuti circa) che, oltre ad assegnare un massimo di 3 punti iridati al vincitore, stabilirà la composizione della griglia di partenza per il Gran Premio di domenica.

La Qualifica Sprint di Monza verrà trasmessa in diretta tv su TV8 (in chiaro) e Sky Sport F1, mentre sarà possibile seguire l’evento in streaming su Sky Go. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un attimo dell’avvicinamento al quattordicesimo Gran Premio della stagione.

Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato valevole per il GP d’Italia 2021:

PROGRAMMA QUALIFICA SPRINT GP ITALIA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Sabato 11 settembre

ore 8.50-9.40, F2, Gara 1, diretta

ore 12.00-13.00, F1, Prove libere 2, diretta

ore 14.45-15.35, F2, Gara 2, diretta

ore 16.30, F1, Qualifica Sprint, diretta

La programmazione di TV8/HD

Sabato 11 settembre

ore 16.30, F1, Qualifica Sprint, diretta

Foto: Lapresse