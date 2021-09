Lewis Hamilton ha conquistato il secondo posto nelle qualifiche del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il sette volte Campione del Mondo si è dovuto inchinare al compagno di squadra Valtteri Bottas per appena 96 millesimi, riuscendo comunque a prendere Max Verstappen, suo grande rivale per il titolo iridato. Il britannico proverà a vincere la sprint race di domani, che mette in palio 3 punti per il vincitore e definisce la griglia di partenza per il Gran Premio di domenica sulla canonica distanza dei 300 km.

Il risultato della gara veloce sui 100 km sarà comunque importante, per la lotta tra Hamilton e Verstappen per il campionato è davvero serrata. Felipe Massa ha chiesto all’alfiere della Mercedes qual è l’importanza della prova di domani: “Ogni punto conta. Congratulazioni a Bottas che ha fatto un giro super. Sembrava che si fosse messa bene per me, ma alla fine lui è stato veloce e si è meritato questo risultato. Tu hai perso il Mondiale per un punto nel 2008 (proprio contro Hamilton, n.d.r.), questa gara sprint può aiutare e dobbiamo cercare di sfruttarla al massimo“.

Lewis Hamilton si è soffermato anche sul ritorno del pubblico a Monza, dove l’assenza dello scorso anno dovuta all’emergenza sanitaria: “I tifosi italiani sono bellissimi, è fantastico vederli e che sono tornati. Il meteo è stato stupendo, spero che il pubblico sia in sicurezza sugli spalti”.

Foto: Lapresse