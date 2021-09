Lewis Hamilton è indiscutibilmente il grande sconfitto di giornata a Monza, dopo aver concluso la Qualifica Sprint del Gran Premio d’Italia 2021 solo in quinta posizione a causa di una pessima partenza che lo ha imbottigliato alle spalle delle McLaren per tutti i 18 giri della manche.

“Ho avuto troppo pattinamento delle gomme in partenza. Non mi aspettavo di ritrovarmi addirittura alle spalle delle McLaren, ma è stata colpa mia. Oggi ho perso un po’ di punti e adesso dovrò cercare di dare il massimo domani per limitare i danni rispetto a Max“, ha dichiarato Hamilton ai microfoni di Sky Sport.

“Penso che la Red Bull sia ancora la miglior macchina – prosegue il britannico della Mercedes – Lo è stata per tutta la stagione. Noi siamo più forti questo weekend, però oggi Max è stato molto vicino a Valtteri nella sprint race. Per come si è messa, penso che domani sarà una vittoria facile per Max. Io dovrò cercare di arrivare al secondo posto in qualche modo“.

Dichiarazioni abbastanza arrendevoli dunque da parte di Lewis, evidentemente molto deluso per aver complicato maledettamente il weekend di gara a causa di un suo errore. Il potenziale della W12 è comunque impressionante e potrà consentirgli di rimontare almeno fino alla piazza d’onore anche grazie alla strategia.

Foto: Lapresse