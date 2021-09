Griglia di partenza F1, GP Italia Monza: ordine di partenza Sprint Race. Bottas precede Hamilton. Ferrari in quarta fila

Oggi si sono disputate le qualifiche del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Si è trattato dunque di un venerdì atipico, come era stato quello del GP di Gran Bretagna. Questo turno è infatti servito per determinare la griglia di partenza della sprint race in programma domani, ovvero una gara veloce di 100 km il cui ordine d’arrivo assegnerà punti (3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo) e definirà lo schieramento del Gran Premio vero e proprio previsto per domenica pomeriggio sulla distanza canonica dei 300 km.

A sorpresa è però stato Valtteri Bottas a firmare il miglior tempo e a guadagnare la partenza al palo per la gara di domani. Il finlandese della Mercedes dovrà partire dall’ultima posizione nella gara di domenica perché ha cambiato il motore, ma domani potrà tranquillamente scattare dalla “pole position” (tra virgolette perché formalmente non si chiama così, quella andrà al vincitore della gara di domani). Alle sue spalle Lewis Hamilton con l’altra Mercedes e Max Verstappen con la Red Bull. La seconda fila è completata da Lando Norris con la McLaren, mentre in terza fila figurano Daniel Ricciardo (McLaren) e Pierre Gasly (AlphaTauri).

Le due Ferrari si devono accontentare della quarta fila su un tracciato sulla carta non favorevole: Carlos Sainz settimo appena davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Antonio Giovinazzi è splendido decimo con la Alfa Romeo, alle spalle della seconda Red Bull guidata da Sergio Perez. Di seguito la griglia di partenza della sprint race del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza, e il risultato con la classifica delle qualifiche del venerdì.

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE GP ITALIA F1 2021

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Daniel Ricciado (McLaren)

6. Pierre Gasly (AlphaTauri)

7. Carlos Sainz (Ferrari)

8. Charles Leclerc (Ferrari)

9. Sergio Perez (Red Bull)

10. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

11. Sebastian Vettel (Aston Martin)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Fernando Alonso (Alpine)

14. Esteban Ocon (Alpine)

15. George Russell (Williams)

16. Nicholas Latifi (Williams)

17. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Robert Kubica (Alfa Romeo)

20. Nikita Mazepin (Haas)

RISULTATO QUALIFICHE GP ITALIA F1 2021

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:19.555 6

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.096 6

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.411 5

4 Lando NORRIS McLaren+0.434 6

5 Daniel RICCIARDO McLaren+0.440 6

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.705 5

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.907 6

8 Charles LECLERC Ferrari+0.955 6

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.056 6

10 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.253 5

11 Sebastian VETTEL Aston Martin- – 4

12 Lance STROLL Aston Martin- – 4

13 Fernando ALONSO Alpine- – 4

14 Esteban OCON Alpine- – 4

15 George RUSSELL Williams- – 4

16 Nicholas LATIFI Williams- – 2

17 Yuki TSUNODA AlphaTauri- – 3

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team- – 3

19 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team- – 3

