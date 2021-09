Griglia di partenza F1, GP Italia: Verstappen in pole, Bottas ultimo. Ferrari in terza fila a Monza

Oggi pomeriggio si è disputata la gara sprint del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. L’ordine d’arrivo della prova sulla distanza dei 100 km ha definito la griglia di partenza per il Gran Premio vero e proprio della gara di domani, che si correrà sulla canonica distanza dei 300 km. Va però segnalato che Valtteri Bottas scatterà dal fondo dello schieramento perché ha cambiato il motore, montando la quarta unità: oggi il finlandese era partito davanti a tutti, domani sarà invece nelle retrovie indipendentemente dal risultato raccolto oggi.

Valtteri Bottas ha vinco la sprint race partendo dalla prima posizione. Il finlandese ha conquistato i 3 punti in palio per il vincitore, ma non scatterà dalla pole position nel Gran Premio di domani! Il pilota della Mercedes dovrà infatti scontare una penalità per avere sostituito il motore e domani scatterà dall’ultima posizione. Max Verstappen ha chiuso alle sue spalle con la Red Bull, si è preso due punti e domani partirà dalla pole position davanti a Daniel Ricciardo, oggi spettacolare terzo con la McLaren.

Lewis Hamilton è partito malissimo dalla seconda posizione ed è scivolato indietro, concludendo in quinta posizione alle spalle anche dell’altra McLaren di Lando Norris. Il sette volte Campione del Mondo perde altri due punti nei confronti di Verstappen e ora si trova a cinque lunghezze di ritardo in campionato, domani l’alfiere della Mercedes dovrà rimontare dalla quarta piazzola. Gara anonima per le Ferrari: Charles Leclerc sesto, Carlos Sainz settimo (il monegasco partirà quinto, lo spagnolo sesto). Antonio Giovinazzi splendido ottavo con la Alfa Romeo.

Di seguito la griglia di partenza del GP d’Italia 2021, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza, il risultato e la classifica della qualifica disputata col format della gara sprint. Il Gran Premio è in programma domenica 12 settembre (ore 15.00).

GRIGLIA DI PARTENZA GP ITALIA MONZA F1 2021

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Daniel Ricciardo (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Charles Leclerc (Ferrari)

6. Carlos Sainz (Ferrari)

7. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Fernando Alonso (Alpine)

11. Sebastian Vettel (Aston Martin)

12. Esteban Ocon (Alpine)

13. Nicholas Latifi (Williams)

14. George Russell (Williams)

15. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

16. Nikita Mazepin (Haas)

17. Robert Kubica (Alfa Romeo)

18. Mick Schumacher (Haas)

19. Pierre Gasly (AlphaTauri)

20. Valtteri Bottas (Mercedes), penalizzato per utilizzo del quarto motore (retrocessione a fondo schieramento)

ORDINE D’ARRIVO GARA SPRINT GP ITALIA MONZA F1 2021

1 Valtteri BOTTAS MercedesLEADER – –

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+2.325 – –

3 Daniel RICCIARDO McLaren+14.534 – –

4 Lando NORRIS McLaren+18.835 – –

5 Lewis HAMILTON Mercedes+20.011 – –

6 Charles LECLERC Ferrari+23.442 – –

7 Carlos SAINZ Ferrari+27.952 – –

8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+31.089 – –

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing+31.680 – –

10 Lance STROLL Aston Martin+38.671 – –

11 Fernando ALONSO Alpine+39.795 – –

12 Sebastian VETTEL Aston Martin+41.177 – –

13 Esteban OCON Alpine+43.373 – –

14 Nicholas LATIFI Williams+45.977 – –

15 George RUSSELL Williams+46.821 – –

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri+49.977 1

17 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+62.599 1

18 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+65.096 1

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+66.154 1

20 Pierre GASLY AlphaTauri– – –

