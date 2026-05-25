George Russell si cosparge il capo di cenere per quanto accaduto a Montreal

Il weekend di George Russell a Montréal si è trasformato nel giro di pochi istanti da potenziale capolavoro a una delle delusioni più pesanti della stagione. Dopo aver dominato il fine settimana con la pole della Sprint, il successo nella gara breve e un’altra pole position conquistata al sabato, il pilota Mercedes ha visto sfumare tutto nel momento decisivo del GP del Canada, tradito da un problema tecnico mentre era al comando della corsa.

La sua W17 si è improvvisamente ammutolita nel pieno della sfida interna con il compagno di squadra Kimi Antonelli, interrompendo una gara che fino a quel momento sembrava poter consacrare definitivamente il dominio Mercedes sul circuito canadese. Russell, visibilmente scosso già nelle interviste del post-gara, ha poi affidato ai social una riflessione più lucida ma non meno carica di amarezza.

“Non riesco ancora a spiegarmi quanto accaduto: ritirarsi mentre si è in testa è qualcosa di difficile da accettare“, ha scritto il britannico, tornando anche sul duello con Antonelli: “Mi stavo divertendo tantissimo in quella battaglia e avrei continuato volentieri per altri quaranta giri“.

Nonostante l’epilogo, Russell ha voluto sottolineare gli aspetti positivi di un fine settimana che, fino al problema tecnico, era stato praticamente impeccabile: “Resta l’orgoglio per quanto siamo riusciti a costruire in Canada. La pole nella Sprint, la vittoria al sabato, un’altra pole e la leadership della gara domenicale dimostrano il valore del lavoro fatto dal team“.

Nel messaggio pubblicato online, il pilota Mercedes ha poi rivolto lo sguardo già al prossimo appuntamento del Mondiale, lasciando emergere la volontà di trasformare la delusione in motivazione: “Adesso voglio soltanto tornare in pista il prima possibile“. Nelle ore successive, il britannico è intervenuto nuovamente sui social per affrontare anche un altro episodio legato al suo ritiro. Russell si è infatti scusato pubblicamente con i commissari del circuito dopo aver lanciato il poggiatesta della vettura in un momento di rabbia immediatamente successivo allo stop. Un gesto che gli è costato una sanzione economica di 5.000 euro, per ora sospesa.

“Mi scuso con i commissari e con la FIA per aver complicato il loro lavoro“, ha spiegato. “In quel momento ero completamente travolto dall’emozione e dalla frustrazione“.