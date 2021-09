Non è stato un sabato facile per lo spagnolo Carlos Sainz. Lo spagnolo della Ferrari ha dovuto fare i conti con un incidente di non poco conto nel corso delle prove libere odierne a Monza, tappa del Mondiale 2021 di F1. Carlos ha perso il controllo della sua SF21 andando a impattare violentemente contro le barriera della variante Ascari.

“E’ stato un crash pesante e al via della gara di oggi non avevo grande fiducia alla guida della Rossa. Per questo il risultato di oggi è stato buono, visto che poi sia io che Charles (Leclerc nota di redazione) ci troveremo in terza fila“. Le due Ferrari, infatti, si sono classificate al termine della Sprint Qualifying in sesta e settima posizione ma, visto che il vincitore della prova Valtteri Bottas subirà una penalità per aver cambiato il motore (partirà dal fondo della griglia), i due ferraristi saranno in quinta (Leclerc) e sesta piazza (Sainz) domani.

“Puntiamo a riconfermarci in queste posizioni domani, visto che chi è davanti è più veloce di noi e chi è dietro leggermente più lento. Sapevamo che avremmo sofferto e io oggi ho preferito non correre troppi rischi, anche per questo Charles mi ha superato, visto che poi nel primo giro c’è stata tanta confusione con il contatto tra Gasly e Ricciardo“, ha raccontato l’iberico (fonte: Marca).

Tornando all’incidente, Carlos ha espresso le sue sensazioni: “Fortunatamente non è stata nulla di serio e io temevo di aver danneggiato il telaio o componenti fondamentali della monoposto. Grazie al grande lavoro dei meccanici sono riuscito a essere al via e posizionarmi bene in vista della gara domenicale“.

Foto: LaPresse