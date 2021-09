Christian Horner non nasconde la propria soddisfazione al termine della Qualifying Race del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Max Verstappen, infatti, non solo ha limitato i danni nei confronti della Mercedes ma, con il suo secondo posto, ha allungato di 2 lunghezze il suo margine in classifica iridata su Lewis Hamilton.

“Era dal 2013 che non partivamo in pole position su questo tracciato – esordisce il team principal della Red Bull ai microfoni di Sky Sport, parlando della penalizzazione in cui incapperà Valtteri Bottas domani – Scattare davanti qui a Monza sarà molto importante, non ce lo aspettavamo proprio. Oggi Max ha disputato una grande prova e ha anche conquistato 2 punti pesanti. Ora non ci rimane che sciogliere il dubbio sulle gomme in vista di domani”.

Già, il GP d’Italia delle ore 15.00. Cosa dovremo aspettarci? “Iniziamo con il dire che, per quanto visto ieri, ci immaginavamo una Mercedes molto più dominante. Oggi non avevano un passo clamoroso e penso avessero qualche problema a livello di ricarica delle batterie. Domani molto, ma non tutto, si deciderà al via. Sarà fondamentale partire bene e sperare che non ci siano contatti. Daniel Ricciardo? Non siamo certo preoccupati della sua prima fila, sia per noi sia per loro è una grande opportunità quindi non rischierà al massimo. Tutto ruoterà attorno alle gomme. Sarà una gara lunghissima e gli pneumatici faranno la differenza, valutando tra prestazione al via e sulla lunga distanza”.

Foto: Lapresse