C’è un po’ di rammarico in Lando Norris al termine delle qualifiche per la Sprint Qualifying di Monza, tappa del Mondiale 2021 di F1. Nel time-attack odierno qualificante per la corsa sprint di domani, il pilota britannico della McLaren è stato lungamente in lizza per la top-3, pagando dazio nell’ultimo tentativo per un errore.

Norris ha concluso in quarta piazza alle spalle dell’olandese Max Verstappen. Ordine dei tempi che ha sorriso al finlandese Valtteri Bottas su Mercedes a precedere il team-mate Lewis Hamilton e appunto il leader del campionato su Red Bull. McLaren molto performante sul circuito brianzolo, come confermato dal quinto tempo dell’australiano Daniel Ricciardo. Buone notizie, pertanto, nel confronto per la terza piazza nel Mondiale costruttori con la Ferrari, settima e ottava quest’oggi con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc.

“Peccato, pensavo che avrei finito terzo quest’oggi. Nell’ultimo giro ho fatto un errore e ho perso un decimo che mi è stato fatale nel confronto con Verstappen“, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport Lando. Un siparietto simpatico c’è stato poco dopo il termine del time-attack quando Max (Verstappen) ha rifilato un calcio a Norris, a simboleggiare il confronto tra i due su basi anche scherzose: “Lui mi vede come una minaccia e non perde occasione per ostacolarmi (sorride). Io lotterò con lui, che dovrà pensare al campionato“, ha aggiunto il britannico.

Foto: LaPresse