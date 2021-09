Bicchiere mezzo vuoto per Toto Wolff al termine della Sprint Qualifying del GP d’Italia, round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di Monza, la Mercedes ha ottenuto il successo con il finlandese Valtteri Bottas, a precedere l’olandese della Red Bull Max Verstappen e l’australiano della McLaren Daniel Ricciardo, ma è stato il quinto posto di Lewis Hamilton (Mercedes) a suscitare non poco malumore nel manager austriaco.

Come è noto, Bottas dovrà scontare una penalizzazione per aver cambiato completamente la Power Unit e domani dovrà partire dal fondo della griglia di partenza. Per questa ragione sarà Verstappen in pole, mentre Lewis scatterà dalla quarta casella. Una partenza lenta per il sette volte iridato, bruciato da Max e dalla coppia di McLaren nella prova di oggi.

“L’aspetto positivo è che Bottas abbia vinto, ma il piazzamento di Hamilton non ci soddisfa. La sua è stata una partenza insolitamente lenta e questo score potrebbe costarci ben 10 punti nell’eventualità in cui Verstappen dovesse imporsi. Niente è ancora detto, ma non è una situazione semplice“, l’ammissione di Wolff a ORF.

Il Team Principal della Mercedes valuta il caso peggiore, ben consapevole dei due punti persi per il riscontro della corsa sprint nel confronto con Max. I conti a questo punto si faranno domani.

FOTOCATTAGNI