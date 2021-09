Un sesto e un settimo posto: sono stati questi i risultati della Ferrari nella Sprint Qualifying del GP di Monza, round del Mondiale 2021 di F1. I 18 giri della prova sprint hanno confermato quanto si fosse già visto nel corso delle prove libere, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che hanno ottenuto il meglio che potevano.

Un sabato complicato per entrambi: il monegasco ha dovuto prima fare i conti con la sostituzione della Power Unit con una più datata per evitare penalità e poi con una malessere nel corso delle libere 2; lo spagnolo è andato contro le barriere in curva-8 e ha rischiato di non prendere parte alla Sprint Qualifying per le conseguenze del crash.

Niente di tutto questo si è venuto a creare e per questo domani le due Rosse saranno in terza fila, dal momento che il finlandese Valtteri Bottas che ha vinto oggi non sarà nella p.1 domani in griglia per aver sostituito completamente il propulsore. E, dunque, ci sono degli aspetti positivi in Ferrari a detta del Racing Director Laurent Mekies.

“Una Sprint Qualifying che ha sostanzialmente rispecchiato il livello di competitività emerso dalla qualifica di ieri. Sia Charles che Carlos hanno guidato con grande concentrazione in tutti e 18 i giri previsti, consapevoli che ogni minima sbavatura poteva costare cara su una pista sempre molto impegnativa. Non è stato facile per nessuno dei due: hanno stretto i denti al termine di una giornata che li ha visti, per motivi diversi, non al 100% dal punto di vista prettamente fisico“, ha sottolineato Mekies.

“Tanti complimenti vanno fatti anche a tutti i meccanici che, ancora una volta, hanno lavorato con grande energia e velocità per mettere in condizione i nostri piloti di poter disputare senza problemi la prova di questo pomeriggio. Questo risultato ci consentirà di avere entrambe le vetture sulla terza fila della griglia di partenza della gara di domani, una più in alto rispetto a oggi pomeriggio. Sappiamo bene che, su un tracciato con le caratteristiche di Monza, ci attende una corsa molto dura ma faremo comunque il massimo per dare una bella soddisfazione ai nostri tifosi che ci seguiranno in tribuna e a casa“, la chiosa del Racing Director del Cavallino Rampante (fonte: ferrari.com).

Foto: Florent Gooden – LPS