Valtteri Bottas fa la voce grossa e domina letteralmente la scena centrando la migliore prestazione nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021 e, quindi, domani scatterà davanti a tutti nella Qualifying Race delle ore 16.30. Per il finlandese, però, la brutta notizia arriva dalla penalizzazione che gli verrà inflitta domenica in gara, dato che, avendo utilizzato la quarta Power Unit stagionale, sarà costretto a partire dal fondo della griglia.

Sul tracciato di Monza la Mercedes appare dominante, con una W12 che sembra un vero e proprio mix di velocità sul dritto, efficacia nelle chicane, e ottima percorrenza nelle curve Lesmo 1-2 e Parabolica. Con questi presupposti Valtteri Bottas si issa in cima alla classifica con un sontuoso 1:19.555 con 96 millesimi di vantaggio sul compagno di team Lewis Hamilton. Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull) che fa il massimo a sua disposizione in 1:19.966 a 411 millesimi, nel primo tentativo della Q3. Quarte e quinte le due McLaren di Lando Norris (il britannico accusa 434 millesimi dalla vetta) e Daniel Ricciardo (l’australiano si ferma a 6 millesimi dal vicino di box), mentre è sesto il vincitore dell’anno scorso, il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) a 705.

Giornata difficile, come si sapeva, per le Ferrari. Settimo crono per Carlos Sainz in 1:20.462 a 907 millesimi, proprio davanti a Charles Leclerc, ottavo a 955 in 1:20.510, dopo aver segnalato anche qualche problema nella gestione della potenza della sua Ferrari. Solamente nono il messicano Sergio Perez (Red Bull) ad oltre un secondo, mentre è decimo un brillante, ancora una volta, Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a 1.253 dalla vetta.

LE QUALIFICHE

Q1 – Nella prima parte la Mercedes fa il vuoto, con Lewis Hamilton che segna il miglior crono in 1:20.543 con 261 millesimi su Valtteri Bottas, terzo Lando Norris a 373, quindi quarto a 492 Max Verstappen. Alle loro spalle è battaglia campale per trovare la scia giusta, con tattiche e giri di ingresso e uscita quanto mai lenti. Chiude quinto Carlos Sainz a 575 millesimi davanti a Antonio Giovinazzi (+0.654) e Charles Leclerc (+0.676) che segnala una SF21 “inguidabile” nel corso di un team radio. Subiscono il taglio, invece, Nicholas Latifi (Williams), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) quindi le Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin e Robert Kubica (Alfa Romeo).

Q2 – Ancora Mercedes dominanti con il primo tentativo che è sufficiente per una qualifica tranquilla. Lewis Hamilton fa segnare 1:19.936 con 96 millesimi su Valtteri Bottas, quindi Lando Norris a 123 e Max Verstappen a 293. Ottavo Carlos Sainz a 814 millesimi davanti a Charles Leclerc a 831. Decimo Sergio Perez che si salva e elimina le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll, quindi le due Alpine di Fernando Alonso e Esteban Ocon, quindi George Russell (Williams).

Q3 – Il primo tentativo vede di nuovo Lewis Hamilton in vetta in 1:19.949 ma Max Verstappen si ferma a soli 17 millesimi con Lando Norris terzo a 65! Nel secondo time attack, quello decisivo, tutto si ribalta con Valtteri Bottas che vola in 1:19.555 distanziando il sette volte campione del mondo per 96 millesimi.

