F1, Lewis Hamilton sbaglia ancora la gara sprint. Verstappen guadagna 2 punti e allunga in classifica

Dopo un venerdì da sogno, si è improvvisamente complicato il weekend di Monza per la Mercedes ed in particolare per Lewis Hamilton. Il 36enne britannico ha infatti fallito nuovamente la Qualifica Sprint, sbagliando tutto in partenza e retrocedendo dalla seconda alla quinta posizione (era addirittura 6° subito prima dell’incidente di Pierre Gasly), senza riuscire poi a scavalcare in pista di forza le McLaren.

Sinora è stato Valtteri Bottas il pilota di punta per la casa di Stoccarda nei momenti chiave del fine settimana brianzolo, stampando il miglior tempo assoluto in qualifica e aggiudicandosi i 3 punti in palio per il vincitore della gara sprint, tuttavia domani dovrà rimontare dal fondo della griglia per aver sostituito la power-unit sulla sua W12.

Hamilton non potrà dunque contare sull’aiuto del compagno di squadra in gara e sarà chiamato ad una grande prestazione domani per limitare i danni e portare a casa almeno un secondo posto. Il sette volte campione iridato, alla vigilia del weekend italiano, sognava di riprendersi la leadership del campionato e di guadagnare complessivamente una decina di punti nel confronto diretto con Verstappen, ma il suo errore odierno allo start ha cambiato drasticamente lo scenario.

L’olandese della Red Bull, con i 2 punti ottenuti oggi in sprint race, ha allungato nel frattempo a +5 su Hamilton nella classifica generale del Mondiale e domani potrebbe portare il suo vantaggio sopra i 10 punti in caso di vittoria.

Foto: Lapresse