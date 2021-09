F1 su TV8, GP Italia 2021: orari, diretta in chiaro, programma, streaming

La Formula Uno sta per vivere il Gran Premio d’Italia, autentica istituzione del Circus, non avendo mai mancato l’appuntamento dal 1950 a oggi. Si è quasi sempre corso a Monza, come accadrà nella giornata odierna, con l’unica eccezione del 1980, quando invece si gareggiò a Imola.

LA DIRETTA LIVE DEL GP D’ITALIA DI F1 A MONZA DALLE 15.00

L’autodromo edificato alle porte di Milano è l’ultimo veramente super-veloce rimasto nel panorama motoristico, essendo caratterizzato da lunghissimi rettilinei e poche varianti. Vedremo quindi le monoposto utilizzare la configurazione da minino carico aerodinamico.

Ovviamente, tutti i riflettori sono puntati su Max Verstappen e Lewis Hamilton, i quali sono ingaggiati in un furibondo testa a testa nella corsa alla conquista del titolo iridato. La Ferrari padrona di casa, invece, mira a raccogliere il miglior risultato possibile allo scopo di difendere il terzo posto nella classifica costruttori dagli assalti della McLaren.

Comunque, attenzione alle sorprese. Monza, di tanto in tanto, è stata foriera di risultati clamorosi. Un esempio? Il GP d’Italia del 2020, vinto da Pierre Gasly e dall’Alpha Tauri. Dunque, come seguire il Gran Premio d’Italia 2021 in TV?

Foto: La Presse