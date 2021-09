Primo giorno del weekend del GP d’Italia che è andato in archivio a Monza, tappa del Mondiale 2021 di F1. Le Mercedes hanno mostrato segnali di vitalità importanti, con il finlandese Valtteri Bottas che ha ottenuto il miglior crono delle qualifiche per la Sprint Race di domani, che a sua volta definirà la griglia di partenza della corsa domenicale. Il finnico, tra l’altro, sarà costretto a partire dal fondo domenica per aver sostituito interamente la Power Unit e montato il quarto motore stagionale. Alle spalle di Valtteri al via della gara del sabato ci saranno il team-mate Lewis Hamilton (secondo) e l’olandese della Red Bull Max Verstappen (terzo).

Per la Ferrari un time-attack difficile. Si temeva che il circuito brianzolo sarebbe stato poco adatto alle caratteristiche della SF21 e il settimo e ottavo posto dello spagnolo Carlos Sainz e del monegasco Charles Leclerc l’hanno confermato. Leclerc, tra l’altro, condizionato anche da un problema tecnico sulla sua monoposto che gli ha impedito di esprimere il proprio potenziale al 100%.

Ad analizzare questi aspetti è stato il Racing Director del Cavallino Rampante Laurent Mekies: “Una sessione di qualifica molto intensa, come sempre accade a Monza, resa ancor più tesa da un problema alla gestione elettronica del freno motore verificatosi sulla vettura di Charles già nel suo primo run in Q1. Abbiamo cercato di individuarne le cause e, progressivamente, la situazione è migliorata ma certamente Charles non ha avuto un pomeriggio semplice da gestire! Detto questo, il risultato odierno – con i due piloti sulla quarta fila della griglia di partenza della Sprint Qualifying di domani pomeriggio – rispecchia quelle che potevano essere le previsioni della vigilia“, le parole di Mekies.

“Non dimentichiamoci dov’eravamo l’anno scorso su questo tracciato in termini di prestazione assoluta e, pur con le possibilità di sviluppo limitate che ci sono state questa stagione, un progresso si è visto. Non è ancora abbastanza per un team come il nostro ma anche qui abbiamo potuto verificare che il lavoro che stiamo facendo va nella giusta direzione. Il formato del weekend offre una doppia possibilità per trovare una buona posizione di partenza per la gara ed è quello che cercheremo di fare domani pomeriggio“, la chiosa del Racing Director (fonte: ferrari.com).

Foto: LaPresse