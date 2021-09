F1 su TV8, GP Italia 2021: orari, diretta in chiaro qualifica sprint, programma Sprint Race

A Monza la giornata di sabato 11 settembre sarà dedicata alla qualifica sprint del Gran Premio d’Italia di F1. Al riguardo, val la pena di ricordare i rudimenti regolamentari di quanto vedremo quest’oggi. Assisteremo a una mini-gara di 18 giri, la cui griglia di partenza è stata stabilita dalle qualifiche di ieri. L’ordine d’arrivo della prova odierna determinerà, invece, la griglia di partenza del GP di domani, che si correrà sulla canonica distanza di 53 giri. Inoltre i primi tre classificati della qualifica sprint otterranno punti valevoli per il Mondiale (3 il primo, 2 il secondo, 1 il terzo).

LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICA SPRINT DI F1 A MONZA

Le tredici pole messe in palio nel 2021 sono state ottenute da quattro piloti diversi. Al momento Max Verstappen domina la scena con sette (Bahrain, Francia, Stiria, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Olanda). L’olandese ha peraltro ottenuto l’unica assegnata tramite Sprint Race (Silverstone). Segue a quota tre Lewis Hamilton (Imola, Spagna, Ungheria). Due sono state appannaggio di Charles Leclerc (Monaco, Azerbaigian). Infine Valtteri Bottas è stato il più rapido in Portogallo. Va rimarcato però come, da inizio stagione, solamente cinque volte su dodici chi ha realizzato la pole è poi stato in grado di convertirla in vittoria! Non consideriamo quanto accaduto in Belgio, perché al di là di quanto passerà agli annali, non può essere definita “gara”. Dunque, come seguire le qualifiche di Monza in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratis in diretta la qualifica sprint. Non è prevista alcuna copertura in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport Uno (201) e Sky Sport F1 (207).

STREAMING – Il Gran Premio d’Italia potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre la differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8.it

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

F1 SU TV8 OGGI, PROGRAMMA GP ITALIA MONZA

PROVE LIBERE 2

Sabato 11 settembre, ore 12.00-13.00 – Diretta Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky). Nessuna copertura televisiva su TV8

QUALIFICA SPRINT (SPRINT RACE)

Sabato 11 settembre, ore 16.30 – Diretta su TV8 (8 Digitale Terrestre e 125 Sky), Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport 1 (201 Sky)

NB: su TV8 saranno trasmesse in differita alle 14.15 anche le qualifiche di ieri (venerdì 10 settembre).

Foto: La Presse