E’ tempo di analisi per Mattia Binotto al termine del primo giorno di prove e di qualifiche del GP d’Italia. Nel Tempio della velocità a Monza, tappa del Mondiale 2021 di F1, la Ferrari si è dovuta accontentare di un settimo e di un ottavo posto nelle qualifiche (con Carlos Sainz e Charles Leclerc) alla Sprint Race di domani, nuovo format che farà la sua seconda apparizione nell’annata dopo l’introduzione a Silverstone. Una corsa che andrà a definire la griglia di partenza della gara domenicale e nello stesso tempo assegnerà i punti iridati ai primi tre classificati. I migliori nel time-attack odierno sono stati il finlandese Valtteri Bottas (Mercedes) a precedere il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull)

Il Team Principal Mattia Binotto, dunque, ha espresso le proprie idee a riguardo. Un appuntamento a Monza dove il ritorno del pubblico è sicuramente da accogliere con il sorriso: “Bello vedere i tifosi, uno spettacolo speciale. Sapere che ci sono i supporters ci dà la carica giusta e noi ci teniamo molto“, ha ammesso Binotto ai microfoni di Sky Sport.

Entrando nel dettaglio, il Team Principal del Cavallino Rampante non ha nascosto le difficoltà della Rossa: “Sapevamo che questa sarebbe stata una pista difficile per le nostre caratteristiche. Abbiamo un deficit di potenza importante e quella ventina di cavalli in meno si fanno sentire. Avevo detto alla vigilia che speravo in una terza fila al termine delle qualifiche di oggi, ma non era facile. Leclerc, poi, ha dovuto fare i conti con un problema tecnico che lo ha condizionato e non aveva un grande feeling. Mercedes favorita e power unit prestazionale come anche i risultati della McLaren certificano. Domani sarà importante partire bene e cercare di sfruttare il via per guadagnare delle posizioni“.

Guardando poi al futuro, Binotto ha ammesso: “La nostra concentrazione massima è rivolta al 2022, ma non significa che non ci sia impegno per i weekend di gara di questo campionato. Facciamo il massimo con quello che abbiamo per arrivare con la mentalità giusta all’anno venturo. In merito al nuovo progetto posso dire che c’è fiducia e un bel clima nel Reparto Corse“.

In questo contesto i piloti sono due punti di forza: “Interagiscono molto bene e spingono entrambi per dare informazioni importanti alla squadra. Vederli litigare? Significa che saremo in lizza per qualcosa di importante l’anno venturo“, la chiosa del Team Principal.

Foto: LPS