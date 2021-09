Carlos Sainz appare molto concentrato e obiettivo al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato di Monza lo spagnolo ha concluso al settimo posto con il tempo di 1:20.462 a 9 decimi dalla migliore prestazione messa a segno da Valtteri Bottas, distanziando anche Charles Leclerc di 48 millesimi.

Secondo lo spagnolo, il risultato per la scuderia di Maranello non appare assolutamente sorprendente: “Penso che sia in linea con quello che ci aspettavamo – ammette ai microfoni di Sky Sport – Sappiamo che su un tracciato simile abbiamo diverse debolezze. L’anno scorso la vettura andò malissimo, con un tredicesimo posto come migliore risultato al sabato. Rispetto a 12 mesi fa siamo migliorati tantissimo, siamo entrambi nella Q3, ma sappiamo che non è sufficiente”.

Il nativo di Madrid prosegue nella sua analisi: “Davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare di più, ma oggi già pensare ad un 1:20.3 era troppo. Anche per questo sono contento del mio giro ma, sia ben chiaro, voglio di più. Domani la Qualifying Race sarà importante per migliorare la situazione anche in vista di domenica. Dovrò partire bene e tenere la posizione. Se riuscissimo a recuperarne un paio non sarebbe affatto male…”.

Foto: Lapresse