17.44 A questo punto, senza il capitano Mikel Landa, Damiano Caruso diventa un uomo importante per la Bahrain-Victorious, assieme allo spagnolo Pello Bilbao. Chissà che per l’italiano non sia l’occasione della carriera.

17.43 Sivakov taglia solo adesso il traguardo. Questo la dice lunga su quanto sia sofferente il russo.

17.40 Sulla carta era una tappa di trasferimento. Invece oggi il Giro d’Italia ha perso un grande protagonista annunciato come Mikel Landa, caduto a poco più di 3 km dall’arrivo e finito in ambulanza. E’ caduto ed uscito di classifica anche il russo Pavel Sivakov, anch’egli a forte rischio ritiro.

17.38 La classifica generale:

1 1 – DE MARCHI Alessandro Israel Start-Up Nation 20 17:57:45

2 3 ▲1 VERVAEKE Louis Alpecin-Fenix 0:42

3 4 ▲1 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 0:48

4 5 ▲1 VALTER Attila Groupama – FDJ 1:00

5 6 ▲1 EDET Nicolas Cofidis, Solutions Crédits 1:15

6 7 ▲1 VLASOV Aleksandr Astana – Premier Tech 1:24

7 8 ▲1 EVENEPOEL Remco Deceuninck – Quick Step 1:28

8 9 ▲1 BETTIOL Alberto EF Education – Nippo 1:37

9 10 ▲1 CARTHY Hugh EF Education – Nippo 1:38

10 11 ▲1 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 1:39

11 12 ▲1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 1:43

12 13 ▲1 FORMOLO Davide UAE-Team Emirates 1:44

13 14 ▲1 TAARAMÄE Rein Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:47

14 16 ▲2 YATES Simon Team BikeExchange 1:49

15 17 ▲2 MOSCON Gianni INEOS Grenadiers 1:51

16 18 ▲2 CICCONE Giulio Trek – Segafredo 1:56

17 19 ▲2 BARDET Romain Team DSM 2:03

18 20 ▲2 POZZOVIVO Domenico Team Qhubeka ASSOS 2:05

19 21 ▲2 MARTIN Dan Israel Start-Up Nation 2:08

20 23 ▲3 MARTÍNEZ Daniel Felipe INEOS Grenadiers 2:10

21 24 ▲3 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2:12

22 25 ▲3 NIBALI Vincenzo Trek – Segafredo 2:15

17.37 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi:

1 EWAN Caleb Lotto Soudal 100 80 4:07:01

2 NIZZOLO Giacomo Team Qhubeka ASSOS 40 50 ,,

3 VIVIANI Elia Cofidis, Solutions Crédits 20 35 ,,

4 SAGAN Peter BORA – hansgrohe 12 25 ,,

5 GAVIRIA Fernando UAE-Team Emirates 4 18 ,,

6 MOSCHETTI Matteo Trek – Segafredo 15 ,,

7 PASQUALON Andrea Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 12 ,,

8 GROENEWEGEN Dylan Team Jumbo-Visma 10 ,,

9 BELLETTI Manuel EOLO-Kometa 8 ,,

10 CIMOLAI Davide Israel Start-Up Nation 6 ,,

11 CONSONNI Simone Cofidis, Solutions Crédits 5 ,,

12 MERLIER Tim Alpecin-Fenix 4 ,,

13 TAGLIANI Filippo Androni Giocattoli – Sidermec 3 ,,

17.35 Quarta vittoria al Giro d’Italia per l’australiano Ewan. Sono ben 10 i secondi posti di tappa in carriera per Nizzolo: una maledizione che il campione d’Europa non merita. Speriamo possa sbloccarsi e vincere questa agognata tappa al Giro.

17.32 Dunque vittoria di Caleb Ewan davanti a Nizzolo e Viviani.

17.32 Viviani è stato lanciato benissimo da Consonni. Nizzolo ha preso la testa a 100 metri dal traguardo, poi ha subito la rimonta implacabile da parte di Ewan.

17.31 Purtroppo si ritira Mikel Landa. Lo spagnolo viene portato via in ambulanza.

17.30 CALEB EWAN BEFFA NIZZOLO SULLA LINEA DEL TRAGUARDO! Vince l’australiano, per il campione d’Europa prosegue la maledizione.

17.30 ULTIMO KM! C’è la Bora di Sagan davanti!

17.29 2 KM ALL’ARRIVO! C’è la Lotto-Soudal di Caleb Ewan davanti. Grande nervosismo in gruppo.

17.28 Landa è ancora fermo a terra, anche se fortunatamente è cosciente. Il Giro dello spagnolo potrebbe essere finito qui.

17.27 3 km all’arrivo, ripreso i fuggitivi. GRUPPO COMPATTO!

17.25 PAZZESCO! Bruttissima caduta per Mikel Landa! Lo spagnolo è sofferente ed è disteso a terra. Uno spartitraffico ha provocato questa caduta, in cui è rimasto coinvolto anche Dombrovski, vincitore della tappa di ieri.

17.24 5 km e 14″ di vantaggio, attenzione…

17.24 I tre attaccanti entrano in questo momento nel comune di Cattolica.

17.23 Le squadre dei velocisti non sono ancora entrate in azione. Mancano 6 km ed i fuggitivi mantengono ancora 12″!

17.22 7 km all’arrivo, 11″ di vantaggio per Gabburo, Pellaud e Gougeard.

17.22 Ricordiamo che, da regolamento, se una caduta avviene durante gli ultimi 3 km, i distacchi non vengono conteggiati.

17.21 Amici di OA Sport, tappe come quella di oggi sembrano semplici, tuttavia le cadute sono sempre in agguato. E’ così da sempre.

17.20 ALTRA CADUTA in una curva verso destra! Purtroppo è coinvolto anche Filippo Fiorelli, uno dei velocisti più attesi. A terra anche il belga Goossens.

17.18 Narvaez (Ineos) si ferma ad attendere Sivakov, ma il russo, con un gesto della mano, fa segno all’ecuadoriano di allontanarsi.

17.18 10 km all’arrivo. Gougeard, Gabburo e Pellaud hanno 9″ di vantaggio.

17.17 Sivakov continua a parlare con l’ammiraglia.

17.16 Pedala davvero a fatica Sivakov. Al di là del distacco che accuserà al traguardo, il timore è che possa ritirarsi.

17.15 Sivakov è la seconda punta della Ineos-Grenadiers, ma nessun compagno di è fermato per aiutarlo. Una scelta molto chiara…

17.14 Sanguina il braccio destro di Sivakov. Stamattina era 22° in classifica generale a 2’08” da De Marchi. Oggi rischia di uscire di classifica.

17.13 Sivakov si è rialzato ed è risalito in bicicletta, ma pedala molto lentamente. E’ sofferente.

17.12 Sivakov è ancora fermo, sta perdendo tanto. Il russo è dolorante.

17.12 COLPO DI SCENA! Ve lo avevamo detto: occhio alle cadute. E finisce a terra il russo Sivakov!

17.11 15″ di vantaggio per i tre attaccanti, che potranno godersi ancora una manciata di chilometri di gloria.

17.10 Il cielo si sta già rischiarando, dunque la pioggia non dovrebbe rappresentare un’insidia.

17.09 Il gruppo tiene i fuggitivi a bagnomaria.

17.07 Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè), Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec) e Alexis Gougeard sono in tre uomini al comando, ma il loro vantaggio sul plotone è di appena 12″. Non hanno nessuna possibilità di farcela.

17.06 20 KM ALL’ARRIVO! Gougeard ha ripreso Gabburo e Pellaud! Ora sono in tre al comando!

17.04 Gabburo e Pellaud hanno 14″ su Gougeard e 33″ sul gruppo maglia rosa.

17.04 Caduta senza conseguenze per l’americano Van Garderen (EF). Siamo nel centro di Rimini.

17.04 Ora ha iniziato a piovere a Cattolica!

17.03 Il francese Gougeard (AG2R) prova a partire al contrattacco!

17.02 Gli uomini da battere saranno Ewan, Merlier, Groenewegen, Gaviria. Difficile che Sagan possa vincere una volata a ranghi compatti dopo una frazione completamente piatta: in passato vi riusciva, da qualche anno non più. Ma mai dire mai.

17.01 Viviani e Nizzolo saranno le punte dell’Italia per la volata, ma attenzione anche a Cimolai, Moschetti, Pasqualon e Fiorelli.

17.00 Attenzione perché il cielo all’orizzonte è diventato plumbeo. Non è escluso che faccia capolino la pioggia.

16.58 Sebbene manchino ancora 26 km all’arrivo, è già aumentata l’andatura del plotone. Solo 24″ per i due battistrada.

16.57 Buon pomeriggio amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questa fase finale della tappa del Giro d’Italia 2021.

16.55 Ultimi 30 chilometri di gara. 51″ di vantaggio per Davide Gabburo (Bardiani-CSF-Faizanè) e Simon Pellaud (Androni Giocattoli-Sidermec). Gruppo guidato dalle formazioni dei velocisti.

16.52 Siamo entrati nella provincia di Rimini, dunque ci stiamo avvicinando alla fase calda della corsa.

La presentazione della quinta tappa – La cronaca della vittoria a Sestola di Joe Dombrowski – Il trionfo dello statunitense e la maglia rosa di De Marchi – Il premio alla carriera del Rosso di Buja – Le pagelle della quarta tappa – I bocciati della quarta tappa – Tutte le classifiche – ‘La Fagianata’ di Riccardo Magrini

Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro d’Italia 2021. Dopo una tremenda tappa appenninica contraddistinta pioggia e insidie in salita, il folto gruppo della Corsa Rosa rimane in terra emiliano romagnola per la Modena-Cattolica di 177 chilometri; una frazione che prevede un più che scontato finale in volata.

Sarà un tappa assolutamente pianeggiante che si svolgerà quasi interamente sulla statale n. 9 della via Emilia. Si percorreranno strade rettilinee e generalmente larghe, ma anche numerosi attraversamenti cittadini tra rotatorie e spartitraffico, nel lungo attraversamento che i corridori dovranno affrontare per gran parte dell’Emilia Romagna tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

I PAESI ATTRAVERSATI NELLA TAPPA DI OGGI

Nei 177 chilometri di continuo rettilineo dall’inizio a fine tappa, i corridori troveranno due traguardi volanti, quello di Imola al chilometro 70, e quello di Savignano sul Rubicone al chilometro 136,4. Passati Rimini, Riccione e Misano Adriatico, gli ultimi chilometri di corsa saranno all’interno della città di Cattolica. Andranno superate diverse rotatorie e una serie di curve, tre a sinistra e una destra, prima di raggiungere il rettilineo di arrivo lungo 900 metri.

Considerando l’unica volata a cui abbiamo assistito finora, cioè quella di Novara, Tim Merlier (Alpecin Fenix) sarà il primissimo candidato del giorno per una doppietta personale. Mentre gli azzurri Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) ed Elia Viviani (Cofidis) sono chiamati all’appello per un riscatto più che obbligatorio. Contro di loro figurano gli agguerritissimi Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

Contestualmente andrà verificata la condizione di Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Caleb Ewan (Lotto Soudal). In Casa Italia invece, oltre ai sopracitati Nizzolo e Viviani, vi sono altri pretendenti alla vittoria di tappa come Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), Manuel Belletti (Eolo Kometa), Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert) e Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), che si è già messo ben in mostra sia a Novara che al termine della fuga di ieri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale della quinta tappa del Giro d’Italia 2021 dalle ore 12.45. Buon divertimento!

