Con l’uscita di scena dello sfortunatissimo Mikel Landa, ormai costantemente bersagliato dalla malasorte ogni volta che prende parte al Giro d’Italia, la Bahrain Victorious si vede costretta ad affidarsi al duo composto da Damiano Caruso e Pello Bilbao per conseguire un buon piazzamento in classifica generale. Il sodalizio mediorientale, ad ogni modo, cade sicuramente in piedi dato che ambedue i sopraccitati sono atleti solidi e di grande esperienza, i quali, in passato, sono arrivati più volte in top-10 nelle corse a tappe di tre settimane.

Caruso, che è uno dei pochi corridori in attività ad essere arrivato in top-10 in tutti e tre i grandi giri, ha l’opportunità, dunque, di migliorare l’ottavo posto colto al Giro 2015. Il siciliano, infatti, gode di un ottimo stato di forma, come abbiamo visto prima al Giro di Romandia, ove è giunto nono, e poi nella frazioni di ieri, la prima impegnativa di questo Giro d’Italia, nella quale è arrivato al traguardo insieme a Remco Evenepoel.

Al momento Damiano si trova all’undicesimo posto in classifica generale, a 1’43” dal leader Alessandro De Marchi. Il portacolori della Bahrain Victorious, però, è a soli 19″ dal russo Alexander Vlasov, il primo dei nomi di riferimento. La coesistenza con Pello Bilbao, inoltre, non dovrebbe essere un problema. I due sono corridori molto diversi tra loro e, in questa situazione, potranno fare entrambi la loro classifica senza pestarsi i piedi.

Bilbao è un diesel, un corridore abile a gestirsi che sa emergere quando la corsa si fa realmente dura. Chiaramente, nonostante Caruso sia andato meglio di lui a Sestola, storico alla mano è la carta migliore presente nel mazzo della Bahrain. Tuttavia, è un corridore che preferisce, sovente, rimanere sulla difensiva e sfruttare il lavoro altrui, piuttosto che chiedere ai compagni di tirare per lui. Dunque, verosimilmente, il basco e il siciliano faranno corsa parallela e solo in casi estremi uno dei due si metterà al servizio dell’altro.

Foto: Lapresse