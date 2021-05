Dopo un’insidiosa giornata tra pioggia e salite, il Giro d’Italia 2021 si concede una sorta di ‘tregua’, con la quinta tappa da Modena-Cattolica di 177 chilometri; una frazione che prevede un più che scontato finale allo sprint. Dunque quest’oggi potremo assistere al secondo scontro tra le ruote veloci del gruppo, che si sfideranno su di un rettilineo finale di quasi un chilometro che presuppone una volata davvero lunga e tirata.

PERCORSO

Sarà un tappa assolutamente pianeggiante che si svolgerà quasi interamente sulla statale n. 9 della via Emilia. Si percorreranno strade rettilinee e generalmente larghe, ma anche numerosi attraversamenti cittadini tra rotatorie e spartitraffico, nel lungo attraversamento che i corridori dovranno affrontare per gran parte dell’Emilia Romagna tra le province di Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

Nei 177 chilometri di continuo rettilineo dall’inizio a fine tappa, i corridori troveranno due traguardi volanti, quello di Imola al chilometro 70, e quello di Savignano sul Rubicone al chilometro 136,4. Passati Rimini, Riccione e Misano Adriatico, gli ultimi chilometri di corsa saranno all’interno della città di Cattolica. Andranno superate diverse rotatorie e una serie di curve, tre a sinistra e una destra, prima di raggiungere il rettilineo di arrivo lungo 900 metri.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tenendo in considerazione l’unico sprint a cui abbiamo assistito sinora, cioè quello di Novara, e pensando alla top ten di domenica, Tim Merlier (Alpecin Fenix) sarà il primissimo candidato del giorno per una bella doppietta. Mentre gli azzurri Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) ed Elia Viviani (Cofidis) sono chiamati all’appello per un riscatto più che obbligatorio. Contro di loro figurano gli agguerritissimi Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma).

Allo stesso tempo andrà verificata la condizione di Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Caleb Ewan (Lotto Soudal). In Casa Italia invece, oltre ai sopracitati Nizzolo e Viviani, figurano altri pretendenti alla vittoria di tappa come Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation), Manuel Belletti (Eolo Kometa), Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert) e Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè), che si è già messo ben in mostra sia a Novara che al termine della fuga di ieri.

ORARI, TV

La quinta tappa del Giro d’Italia 2021 partirà alle ore 13.10 e si concluderà intorno alle ore 17.15. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.10 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 13.10 da Prima Diretta, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00 e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 13.05. Inoltre è prevista la diretta streaming sia su RaiPlay, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 12.45.