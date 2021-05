Fratture multiple alle costole e alla clavicola. E’ questo il referto dei medici dell’ospedale di Riccione che hanno preso in cura Mikel Landa. Il ciclista spagnolo è caduto in maniera rocambolesca nel corso della quinta tappa del Giro d’Italia 2021 da Modena a Cattolica.

Mentre il gruppo stava attraversando uno spartitraffico, segnalato da un addetto, Joe Dombrowski ha fatto una manovra azzardata tagliando la carreggiata da sinistra a destra e impattando contro l’addetto. Nella caduta il ciclista della UAE Team Emirates ha colpito Landa che è finito per terra.

Le sue condizioni sono apparse sin da subito abbastanza gravi. Il ciclista della Bahrain Victorious non si è più rialzato. Soccorso dai sanitari è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Riccione, fortunatamente è sempre rimasto cosciente. Pochi minuti fa è stata proprio la squadra a rendere noto l’esito degli esami attraverso i social.

Landa ha riportato “frattura alla clavicola e molteplici alle costole del fianco sinistro”. Il ciclista trascorrerà la notte in ospedale sotto osservazione e sarà sottoposta a ulteriori indagini. Per lui, ovviamente, il Giro d’Italia è finito. Un vero peccato visto che lo spagnolo aveva già dimostrato di essere in ottima condizione.

🚨 Medical update 🚨@MikelLandaMeana has been taken to Riccione Hospital, where he is receiving treatment for a broken collarbone and multiple ribs on his left side.

— Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) May 12, 2021