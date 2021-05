CALEB EWAN IMPLACABILE

E’ stata una volata un po’ strana. Bravo Albanese a fare quel tentativo sullo strappetto. Mi aspettavo che ci fosse un allungo, c’è stato, ma non è risultato decisivo. Oss è andato dietro ad Albanese e lo ha stoppato perché lavorava per Sagan. Ewan è stato bravo ad andare dietro a Gaviria quando il colombiano è partito ai -400 dall’arrivo. La sua è stata una volata di forza, ha davvero una grande condizione fisica. Sagan ha ricevuto una spallata da Pasqualon, per fortuna senza conseguenze, e di fatto non ha disputato la volata. Bravo Cimolai, ancora secondo. Ma Ewan su questi arrivi è di un’altra categoria. Ora come ora in pochi possono batterlo, ha una condizione superiore.

QUANTE TAPPE VINCERA’ ANCORA EWAN?

Un’altra tappa la vince di sicuro. Poi l’ultima settimana è da vedere se avrà voglia di tenere sulle salite per giocarsi la maglia ciclamino. Oggi Nizzolo non era posizionato bene e non ha fatto la volata. La maglia ciclamino comunque è importante. Oggi è stata una tappa noiosa, sono andati piano.

DOMANI UN FINALE DA CLASSICA

L’arrivo potrebbe essere interessante. Sicuramente non vedremo grandi distacchi, ma è insidioso perché arriva prima di una tappa importante come quella di domenica. Chi è indietro potrebbe attaccare e recuperare secondi. Mi sembra un percorso adatto a Yates, potrebbe far vedere che c’è.

SULLA CARTA QUELLO DI DOMANI SAREBBE UN ARRIVO ANCHE PER MOSCON, MA ALLA INEOS…

Moscon me lo sarei aspettato oggi, ma c’è da lavorare per Bernal, lavora tanto insieme a Ganna. E’ una vita che dico che alla Ineos è sprecato. Starebbe bene in una squadra come la Deceuninck. Mi piacerebbe che andasse lì.

ANDIAMO PER UN ATTIMO FUORI TEMA: SORPRENDE LA SCELTA DI ALAPHILIPPE DI SALTARE LE OLIMPIADI

Alaphilippe vuole concentrarsi sul Tour de France. Quest’anno il Tour è penalizzante per quelli che vogliono fare le Olimpiadi. Penso che abbia fatto una scelta ponderata. Il percorso delle Olimpiadi è duro, ma sarebbe stato adatto alle sue caratteristiche.

SIN QUI NON SI E’ VISTO, MA L’ARRIVO DI DOMANI STRIZZA L’OCCHIO ANCHE A DIEGO ULISSI

Domani è una tappa adatta ad Ulissi, ma finora non si è mai visto. Non ha dato segnali. Lui soffre il tempo brutto, le giornate fredde di Sestola e di ieri forse lo hanno segnato. Oggi meno male che non ha piovuto, con quella strettoia nel finale sarebbe stato un problema.

CHI VINCE DOMANI

Domani vedo favoriti Simon Yates o Dan Martin. Però ci sta che vada via la fuga da lontano, perché la classifica si è un po’ assestata. E non so quante squadre vorranno tenere in mano la corsa.

GIULIO CICCONE SE NE STARA’ BUONO?

Ciccone domani deve stare calmo e sparare tutto domenica. La tappa di Campo Felice è la sua: conosce la salita, aspettiamolo.

LE PUNTATE PRECEDENTI

Prologo: la presentazione del Giro d’Italia

Prima tappa: Ganna supersonico, Moscon non teme Van der Poel o Van Aert

Seconda tappa: perché Filippo Ganna ha fatto lo sprint al traguardo volante

Terza tappa: prime risposte a Sestola

Quarta tappa: non mi piace come la Ineos tratta Ganna

Quinta tappa: “De Marchi può tenere la maglia fino a Campo Felice”

Sesta tappa: “Ciccone mi ha stupito, Bernal padrone. Nibali arriva nella terza settimana”