La prima settimana del Giro d’Italia 2021, che ha raccontato già tante storie, si conclude con la Notaresco-Termoli, 181 chilometri che sulla carta sono appannaggio dei velocisti. Una tappa abbastanza mossa nella prima parte, che prevede un’ascesa di quarta categoria verso Chieti, per poi snodarsi in un percorso abbastanza articolato. Si torna poi sulla costa per raggiungere Termli, in un arrivo pianeggiante, ma attenzione ad uno strappetto di circa 200 metri con pendenze attorno al 10-12%.

Questo piccolo strappetto potrebbe dunque mettere in discussione un arrivo in volata che sembra già scritto. Semmai dovesse accadere questo, potrebbe esserci campo libero per Peter Sagan: il capitano della Bora-Hansgrohe è sempre uno dei più veloci in gruppo, ma ormai paga dazio dai velocisti puri. La salitella a tre chilometri dall’arrivo potrebbe eliminare qualche contendente scomodo.

Se le ruote veloci non dovessero soccombere, i protagonisti potrebbero essere i soliti noti. A partire da Caleb Ewan (Lotto-Soudal) e Tim Merlier (Alpecin-Fenix), i vincitori delle due precedenti volate di gruppo, con Dylan Gronewegen (Jumbo-Visma) e Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) che vorranno recitare la parte degli antagonisti. Tra chi potrebbe scattare negli ultimi chilometri, facciamo il nome, tra gli altri, di Remi Cavagna (Deceunincl-Quick Step).

Tanti gli italiani che vorranno dire la loro. A partire da Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka-Assos), che vorrà togliersi da dosso la maledizione del secondo posto, ben dieci nel corso della sua carriera al Giro. Cercherà riscatto anche Elia Viviani (Cofidis), due terzi ed un quarto posto fino ad ora, mentre se dobbiamo pensare a qualcuno che possa scattare negli ultimi chilometri il pensiero va verso Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Gianni Moscon (Ineos-Grenadiers) ed Alberto Bettiol (EF Education-Nippo).

IL BORSINO DELLA SETTIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

***** Caleb Ewan, Tim Merlier

**** Peter Sagan, Fernando Gaviria

*** Giacomo Nizzolo, Elia Viviani, Dylan Gronewegen

** Remi Cavagna, David Dekker, Diego Ulissi, Alberto Bettiol, Gianni Moscon

* Fabio Felline, Patrick Bevin, Filippo Fiorelli, Andrea Pasqualon

Foto: LaPresse