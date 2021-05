Arriva nuovamente la fuga al Giro d’Italia 2021. Una ottava frazione, con partenza da Foggia ed arrivo a Guardia Sanframondi, senza scontro diretto in salita, ma comunque con fatiche che si sommano in vista della giornata di domani. Ad imporsi è il francese Victor Lafay: per il corridore della Cofidis ovviamente il successo più bello della carriera. Resta leader della classifica generale Attila Valter.

Rispetto a ieri, quando la fuga è andata via al primo tentativo, completamente diverso lo scenario. Scatti e controscatti ed una prima ora di gara percorsa a velocità folli. La fuga è andata via di forza in pianura: all’attacco in nove. Sono riusciti ad evadere dal gruppo Alexis Gougeard (AG2R Citroën), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF-Faizanè), Nelson Oliveira (Movistar), Victor Lafay (Cofidis), Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), Kobe Gossens (Lotto Soudal), Niklas Arndt (Team DSM), Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) ed in un secondo momento si è accodato anche Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos).

Il plotone si è arreso ed ha lasciato margine ai coraggiosi. La Groupama FDJ della Maglia Rosa Valter si è disinteressata della fuga, lasciando quasi 8′ di vantaggio. Cambi regolari tra gli attaccanti che dunque sono riusciti a gestire al meglio la situazione, giocandosi il successo di tappa sull’ascesa conclusiva.

Ad anticipare la salita finale ci hanno provato in coppia Campenaerts e Carboni, con l’azzurro che ha approcciato lo strappo in solitaria. Da dietro però rimonta eccezionale di Lafay che ha ripreso e staccato il corridore della Bardiani: per il transalpino tutto facile, trionfo senza patemi. Alle sue spalle ottima la seconda piazza di Gavazzi. Terzo Arndt, quinto Carboni.

Nessuna differenza nel gruppo dei migliori, all’arrivo a circa 5′ di ritardo. L’unico a perdere leggermente contatto è stato Jai Hindley (Team DSM).

Foto: Lapresse