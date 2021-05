La prima settimana del Giro d’Italia 2021 si concluderà con l’odierna L’Aquila-Foligno di 139 chilometri. Si tratta di una frazione per ruote veloci e, in contumacia Caleb Ewan, che si è ritirato, il favorito principe è il vincitore della frazione di Novara Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Ad ogni modo, il tracciato di questa tappa non è totalmente pianeggiante e le squadre degli altri velocisti potrebbero inasprire la gara nel tentativo di mettere in difficoltà il belga in salita.

Hanno ottime chance di successo anche Giacomo Nizzolo (Qhubeka ASSOS) ed Elia Viviani (Cofidis). I due sprinter azzurri, infatti, nelle volate precedenti si sono dimostrati inferiori solo a Ewan e Merlier. Attenzione, però, anche a Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), il quale potrebbe cercare di indurire il più possibile la tappa, con l’aiuto della sua squadra, così da arrivare più fresco, rispetto ai rivali, allo sprint finale.

La frazione odierna, inoltre, rappresenta una ghiotta occasione anche per Davide Cimolai (Israel Start-up). Lo sprinter friulano è in grandissima forma e ha già sfiorato il successo a Canale e a Termoli. In casa Italia, oltretutto, potrebbero fare una bella volata anche Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty) e Filippo Fiorelli (Bardiani).

Ovviamente non vanno sottovalutati due velocisti del rango di Fernando Gaviria (UAE Team Emiretes) e Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Tuttavia, bisogna dire che il primo sembra aver perso un po’ di spunto veloce, mentre il secondo potrebbe anche staccarsi sul GPM di Valico della Somma.

I FAVORITI DELLA DECIMA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2021

***** Tim Merlier

**** Giacomo Nizzolo, Elia Viviani

*** Peter Sagan, Davide Cimolai, Matteo Moschetti

** Andrea Pasqualon, Dylan Groenewegen, Filippo Fiorelli, Fernando Gaviria

* Lawrence Naesen, Andrea Vendrame, Gianni Vermeersch, Nicola Venchiarutti, Simone Consonni, Vincenzo Albanese, Riccardo Minali, Patrick Bevin, David Dekker

Foto: Lapresse