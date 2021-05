La classifica generale del Giro d’Italia 2021 si è già delineata durante la prima settimana che si è conclusa oggi. Le tappe di Sestola, Ascoli Piceno e Campo Felice non ci hanno indicato chi è che vincerà quest’edizione della Corsa Rosa, ma hanno fatto una selezione importante e ci hanno consegnato un novero di favoriti da cui uscirà il trionfatore finale. La graduatoria, però, potrebbe venire nuovamente rivoluzionata già mercoledì.

La seconda settimana, infatti, si apre con una frazione assai insidiosa: la Perugia-Montalcino di 162 chilometri. Nel tracciato della tappa in questione sono presenti ben trentacinque chilometri di sterrato e, oltretutto, il finale è decisamente ondulato, con il GPM del Passo del Lume Spento che verrà affrontato due volte. Come se non bastasse, inoltre, il traguardo è posto in vetta a un muro. Chiaramente, quando si affrontano gli sterrati, la prima insidia è rappresentata dalla possibilità di forare. In una frazione come questa, chi avrà un problema meccanico non verrà aspettato dal gruppo e sarà chiamato a fare un grande inseguimento per riuscire a rientrare. Oltre a ciò, però, è lecito aspettarsi pure della battaglia tra gli uomini di classifica.

La maglia rosa Egan Bernal sta molto bene, ma è minacciato dalla possibilità del riacutizzarsi dei problemi alla schiena di cui soffre. Stante il fatto che, grazie alla sua esperienza in mountain bike, si trova decisamente a suo agio sugli sterrati, potrebbe provare ad attaccare, coadiuvato dalla sua Ineos e soprattutto da quel Gianni Moscon che lo ha lanciato verso il successo a Campo Felice, per guadagnare qualcosa su tutti i rivali. Sarebbe importante, per il colombiano, mettere fieno in cascina ora così da poter assorbire meglio un eventuale passaggio a vuoto, dovuto ai suoi problemi fisici, sulle montagne.

Attenzione, però, anche a Remco Evenepoel. Il giovane belga, fin qui, ha corso sulla difensiva, ma la sua condizione sta crescendo e se la bagarre, nella tappa di Montalcino, cominciasse a diverse decine di chilometri dal traguardo, entreremmo, a tutti gli effetti, in quello che è il suo terreno di caccia. L’enfant prodige fiammingo, infatti, dà il meglio di sé quando può attaccare da lontano e sugli sterrati toscani, che ha studiato a fondo prima dell’inizio del Giro, potrebbe provare un’azione come quella che fece, l’anno scorso, nella frazione di Bukowina Tatrzańska al Giro di Polonia. Quel dì partì a 50 chilometri dall’arrivo e rifilò 1’48” a Fuglsang, 2’22” a Majka e Simon Yates e più di tre minuti a tutti gli altri.

Foto: Lapresse