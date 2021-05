Una caduta mostruosa, un volo a trecentosessanta gradi per aria che è rimasto negli occhi di tutti. Per fortuna, al momento, senza gravi conseguenze. Nello spettacolo della nona tappa del Giro d’Italia 2021 c’è stata anche tanta preoccupazione per Matej Mohoric.

Lo sloveno della Bahrain-Victorious aveva allungato ed aveva tentato la fuga con altri compagni, ma in discesa ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato in avanti, cadendo e battendo il capo (indossava il casco) e poi la schiena. Il corridore in un primo momento sembrava addirittura essere pronto a ripartire, poi si è accasciato a terra ed è stato prontamente soccorso. Per lui ritiro e trasporto in ospedale in ambulanza.

Le parole confortanti del ds della Bahrain-Victorious Franco Pellizotti ai microfoni Rai: “Quando siamo arrivati Mohoric era cosciente e la prima cosa che ci ha detto è stata quella di chiamare la sua compagna, dandoci lui il numero di telefono. Dunque ci ha rassicurato molto. È stata una caduta molto particolare, non si sono mai viste cadute del genere. Una classica caduta da motociclismo, con il posteriore che non ha fatto più grip”.

Foto: Lapresse