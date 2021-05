Davide Cimolai è stato protagonista di un ottimo spunto nella volata che ha deciso la settima tappa del Giro d’Italia 2021, ma non è bastato per battere Caleb Ewan. Il ciclista della Lotto Soudal infatti ha dimostrato di essere il velocista più in forma in questa prima parte della Corsa Rosa.

Nonostante la piazza d’onore, la seconda in pochi giorni, Cimolai si dice soddisfatto del risultato ottenuto al sito ufficiale della Israel Start-Up Nation: “È un altro secondo posto ma oggi sono felice perché ho fatto del mio meglio e quando fai il tuo massimo, devi esserlo. Dopo l’ultima parte in salita, ho preso la ruota di Ewan e ho dato tutto per restare lì“.

Questo secondo posto ha un sapore diverso rispetto a quello ottenuto nella terza frazione del Giro d’Italia, quando il ciclista della Israel Start-up Nation ha regolato il gruppo in volata ma la vittoria è andata a Taco Van der Hoorn che con un numero incredibile ha beffato il plotone.

Cimolai è consapevole del grande talento di Ewan e che riuscire a batterlo non sarà impresa semplice: “È difficile batterlo quando è in una buona giornata come oggi, ma ci riproveremo di sicuro“.

Foto: Lapresse