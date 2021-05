Nuovo appuntamento con Bike2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo delle due ruote. Ospite di Gian Luca Giardini è Sonny Colbrelli, uno dei grandi protagonisti della campagna del Nord,

Al momento il ciclista si trova a Tenerife, dove trascorrerà qualche settimana in vista della preparazione per il Delfinato e il Tour de France: “La prossima corsa sarà il Delfinato, servirà riprendere confidenza con l’altura e questa competizione sarà una preparazione al Tour de France. Spero quest’anno di coronare il mio sogno”.

Colbrelli, insieme a Giardini, commenta quanto visto sino ad oggi al Giro d’Italia: “Io tifavo Mikel ma è stato sfortunato ed è caduto a pochi metri dal finale. Ho visto che non c’era nemmeno una via di fuga: questo è il problema delle gare semplici, perchè paradossalmente aumenta lo stress. Tutti vogliono star davanti, tutti vogliono prendere la curva in prima posizione e poi ho visto, sul finale, tanti spartitraffico. Questo è grave, perchè se quello davanti a te lo schiva all’ultimo, tu non riesci ad evitarlo e cadi“.

Il ciclista ha espresso pareri e commentato la situazione di alcuni suoi colleghi, soprattutto Giacomo Nizzolo: “Nizzolo è stregato, non ha ancora vinto una tappa, ma può farcela perchè pedala bene”. Non sono state escluse considerazioni sui regolamenti e sui pronostici per le prossime tappe. Questo e molto altro nella video intervista che vi proponiamo di seguito.

VIDEO INTERVISTA SONNY COLBRELLI

Foto: Dana Gardner Shutterstock