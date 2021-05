Remco Evenepoel sembra crescere giorno dopo giorno durante questo Giro d’Italia 2021. Al contrario di quanto accaduto a Sestola, infatti, nell’odierna tappa di Ascoli Piceno, l’enfant prodige belga è riuscito a resistere agli scatti in salita di Egan Bernal. Nel finale Remco ha fatto lavorare la squadra ed è sembrato assai brillante. Ora, oltretutto, il fiammingo si trova a soli 11″ dalla maglia rosa Attila Valter.

Chiaramente Evenepoel sulle tre settimane resta un’incognita, dato che non ha mai fatto un grande giro in carriera ed è rimasto fermo ai box per nove mesi. Tuttavia, se la crescita di Evenepoel non dovesse arrestarsi, in questo Giro potremmo vedere un bellissimo duello tra fenomeni tra Remco e Bernal.

Queste le dichiarazioni rilasciate da Remco al termine della tappa odierna: “Sono contento di come mi sono sentito sulla salita finale. Non è stato facile data la temperatura e la pioggia, ma avevo una squadra fantastica intorno a me, che ha reso le cose molto più facili e mi ha protetto tutto il tempo. Sono veramente molto grato ai miei compagni. Grazie al loro impegno ho potuto salvaguardare le mie energie per la salita finale, dove ho ottenuto un buon risultato. La gara è iniziata da sei giorni e sono secondo in classifica. E’ fantastico“.

Foto: Lapresse