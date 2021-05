L’azzurro Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) ha chiuso al terzo posto in volata nella decima tappa, la nona in linea, con partenza da L’Aquila ed arrivo a Foligno dopo 139 km, al Giro d’Italia 2021. Il velocista italiano ha parlato a fine tappa al sito ufficiale della sua squadra.

Così Davide Cimolai: “Dopo essere arrivato due volte secondo e oggi terzo oggi, mi sarebbe piaciuto davvero vincere. Tuttavia, sono felice di centrare il terzo posto dopo che la mia squadra ha fatto un lavoro straordinario dopo l’ultima salita. Oggi mancava la vittoria solo per rendere la giornata perfetta“.

Sul prosieguo della corsa: “Penso che ci siano ancora due opportunità di sprint e spero davvero di poterne vincere una, soprattutto quella che si concluderà nelle mie zone! Ora, non vedo l’ora che arrivi il giorno di riposo per non impostare la sveglia al mattino. Forse posso anche mangiare una pizza stasera“.

Concetto ribadito anche su Twitter dall’azzurro, attraverso l’account ufficiale della sua formazione.

Third place for @cimo89! 🥉

“I really wanted to win for my team. Two times second and now third. I’m happy with my performance but I really wanted to win today…”

Keep fighting Cimo! 👊

____

🇮🇹 #Giro

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@TeamIsraelSUN) May 17, 2021