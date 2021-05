La prima settimana del Giro d’Italia 2021 si concluderà con la decima tappa da L’Aquila a Foligno. Il tutto per una frazione breve, di soli 139 chilometri, ma ondulata e con un finale perfettamente pianeggiante. Attenzione peró agli ultimi chilometri perchè, sulla carta, risultano molto tecnici. Ma adesso andiamo a scoprire ne dettaglio la tappa odierna, il percorso, i favoriti e il relativo programma.

PERCORSO

Si partirà subito in salita verso Sella di Corno, presente al chilometro 14,6, ma non segnalato come GPM. Successivamente una lunga discesa condurrà il gruppo verso il primo traguardo volante di giornata posizionato all’altezza di Santa Rufina, al chilometro 46,9. Un lungo saliscendi porterà la corsa alle ascese di Forca di Arrone e Cantoniera, che fungeranno da preambolo al GPM di quarta categoria del Valico della Somma (km 100,3), lungo 6,7 chilometri al 5% di pendenza media e punte dell’8%.

Si scenderà dunque verso il secondo e ultimo traguardo volante di giornata a Campello sul Clitunno (km 121,2). Il finale di tappa è pianeggiante, su strade larghe e quasi sempre rettilinee. Da segnalare diversi attraversamenti cittadini con rotatorie e spartitraffico e arredo urbano. Gli ultimi chilometri sono in linea fino ai 2000 metri all’arrivo, dove si affronteranno in rapida successione una curva a destra e due a sinistra, che immetteranno agli ultimi 1300 metri con una semicurva a 500 metri dal traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Grandi chance italiane dopo il ritiro di Caleb Ewan. Il primo indiziato sarà sicuramente il campione europeo e nazionale Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), reduce da due secondi posti come lo stesso Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). I loro primi antagonisti invece, saranno Tim Merlier (Alpecin Fenix), vincitore a Novara e terzo in rimonta a Termoli, e poi il tre volte campione del mondo Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), di sicuro l’uomo più resistente del lotto dei pretendenti.

Da inserire nella lotta anche Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) e Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Occhio nuovamente agli italiani, perchè oltre a Nizzolo e Cimolai, si potrà contare anche su Elia Viviani (Cofidis), Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), Filippo Fiorelli (Bardiani CSF Faizané) o Andrea Pasqualon (Intermarché Wanty Gobert).

ORARI, TV

Questa decima tappa prenderà il via alle ore 13.40 e terminerà intorno alle ore 17.15. Potrete seguire la frazione in diretta televisiva su Rai Sport dalle ore 12.30 con Villaggio di partenza, seguito alle ore 13.35 da Prima Diretta, per poi spostarsi su Rai 2 alle ore 14.00, e alle ore 17.15 per il Processo alla tappa. Diretta prevista anche su Eurosport 1 dalle ore 13.35. Inoltre è garantita la diretta streaming sia su RaiPlay, che su Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale della tappa dalle ore 13.15.