Giro d’Italia 2021, Egan Bernal: “Avevo il poster di Marco Pantani in camera”

Il vincitore della frazione odierna, la nona del Giro d’Italia 2021, è il colombiano Egan Bernal, conquista la tappa e veste il simbolo del primato. Il sudamericano, con lo scatto sullo sterrato verso Campo Felice, ha ricordato vagamente le azioni di Marco Pantani, ed è nato il 13 gennaio, come il Pirata.

Così Egan Bernal ha commentato lo scatto finale con cui ha trovato il successo al “Processo alla Tappa“: “Non penso che mi si possa paragonare a Pantani, lui è un fuoriclasse, ho anche una sua foto a casa, perché per me è stato un grandissimo corridore“.

Il colombiano sulla linea del traguardo non ha alzato le braccia al cielo, ma ha spiegato il motivo in tv: “Non ho alzato le braccia perché non mi ero reso conto di aver vinto. Ero talmente concentrato che non mi sono reso conto che avevo ripreso tutti quelli davanti“.

Bernal è particolarmente legato all’Italia, avendo corso per due anni nel Bel Paese: “Il Giro volevo farlo già nel 2016, con l’Androni. Ho vissuto in Italia due anni, qui ho amici che sono come una famiglia. Avere la Maglia Rosa anche solo per un giorno sarà una grande emozione per me“.

Foto: LaPresse