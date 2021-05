E’ in programma oggi la nona tappa del Giro d’Italia 2021, la Castel di Sangro – Campo Felice (Rocca di Cambio) di 158 chilometri. Si tratta di una frazione molto dura, il cui traguardo è posto in vetta a un’erta di 6,6 chilometri al 5,8% di pendenza media. Gli ultimi 1500 metri, inoltre, sono all’8,6% di pendenza media e, oltretutto, sono in sterrato. Il grande favorito per il successo parziale, stante a quanto abbiamo visto nelle salite degli scorsi giorni, è il colombiano del Team Ineos Egan bernal.

Il rivale numero uno di Bernal, ovviamente, sarà l’enfant prodige belga Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step), l’altro grande fuoriclasse presente in quest’edizione della Corsa Rosa. In base a quanto abbiamo visto ad Ascoli Piceno, però, hanno grosse chance di imporsi oggi anche l’abruzzese Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) e l’irlandese Daniel Martin (Israel Start-UP), due corridori in grandissima forma e adattissimi, sulla carta anche di più rispetto a Evenepoel e Bernal, a un’ascesa come quella ove termina la tappa odierna.

Non va sottovalutato neanche il britannico Simon Yates (BikeExchange), apparso sottotono in questi primi giorni di Giro d’Italia, ma molto adatto alla frazione odierna. La grande sorpresa, però, potrebbe essere la maglia rosa, vale a dire l’ungherese Attila Valter (Groupama-FDJ). Il magiaro, infatti, è un corridore dotato di eccellente cambio di ritmo che potrebbe trovarsi particolarmente a suo agio sull’ultimo chilometro dell’ascesa che porta a Campo Felice.

In casa Italia un altro nome molto quotato è quello di Damiano Caruso (Bahrain Victorious). Il siciliano, infatti, sta vivendo un momento di forma eccezionale e già ad Ascoli Piceno è andato molto bene. Tra gli uomini di classifica, quello meno adatto alla frazione odierna potrebbero essere il britannico Hugh Carthy (EF Education-Nippo), il quale, infatti, non è un corridore esplosivo e, solitamente, preferisce salite più lunghe rispetto a quella ove termina questa nona tappa.

***** Egan Bernal

**** Remco Evenepoel, Daniel Martin, Giulio Ciccone

*** Simon Yates, Alexander Vlasov, Damiano Caruso, Attila Valter, Daniel Martinez,

** Joao Almeida, Davide Formolo, Romain Bardet, Emanuel Buchmann, Tobias Foss, Marc Soler, Hugh Carthy

* Jai Hindley, Pello Bilbao, Vincenzo Nibali, Louis Vervaeke, Alexander Cepeda, Gino Mader, Matteo Fabbro, Felix Grossschartner, Fausto Masnada, Ruben Guerreiro, Lorenzo Fortunato, Jan Hirt, Rein Taaramae, George Bennett, Harm Vanhoucke, Einer Rubio

Foto: Lapresse